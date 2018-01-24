المالية تكشف عن موعد رفع الدعم بصورة نهائية عن المحروقات

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أعلن نائب الوزير للسياسات المالية “أحمد كوجاك” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها مؤخرا عن موعد إلغاء الحكومة الدعم المقدم على المحروقات، مشيرا إلى نهاية 2018 باعتباره الموعد الذي تسعى الحكومة خلاله لإلغاء الدعم المقدم على المحروقات باستثناء البوتاجاز.

حيث من المقرر أن تبقي الحكومة على الدعم على بعض من منتجات المحروقات التي تستخدمها الفئة من محدودي الدخل، وجاءت تقارير صندوق النقد الدولي مؤخرا تشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستعيد ثقة العالم في الاقتصاد المصري.

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وخلال المداخلة الهاتفية التي قام بها “كوجاك” للبرنامج التليفزيوني “هنا العاصمة” والذي يتم إذاعته على قناة “سي بي سي”، حيث يتم تقديمه من خلال الإعلامية “لميس الحديدي”، فقد أكد على إشادة صندوق النقد الدولي بالنتائج التي وصلت إليها الإصلاحات الاقتصادية.

وكان على رأس تلك النتائج التراجع الذي شهدته معلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال 2018 حتى تتراجع بقيمة 10%.

هذا وأشار “كوجاك” كذلك أنه مع حلول 2019 ستكون الحكومة قد رفعت الدعم بصورة كاملة عن المحروقات عدا البوتاجاز والسولار، حيث تقوم وزارة المالية خلال الفترة القادمة بالبدء في الدراسة التي يمكن من خلالها تصور المبادئ القائمة على رفع الدعم عن المحروقات، بحيث تقوم الوزارة خلال فترات متقاربة برفع الدعم دون التسبب في أي مشكلات جديدة بسبب ارتفاع الأسعار للمواطنين.

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