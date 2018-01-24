البنك الأهلى يعلن عن قيمة الفوائد لشهادات بلادي للمصريين في الخارج بالجنيه الاسترليني

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أعلن رئيس البنك الأهلي المصري “هشام عكاشة” خلال مجموعة من التصريحات الأخيرة، أن البنك سيقوم خلال الفترة القادمة بطرح شهادة بلادي للمصريين بالخارج، بحيث تصل قيمة الفائدة على الشهادة بعملة الجنيه الاسترليني 1% بالنسبة للشهادات أجل عام.

وتصل قيمة الفائدة بالنسبة للشهادات أجل ثلاثة أعوام إلى 1.25%، أما بالنسبة للشهادات أجل خمسة أعوام، فإن قيمة الفائدة تصل إلى 1.38%.

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وخلال البيان الذي نشرته الدكتورة “نبيلة مكرم” وهي وزيرة الدولة للهجرة والمسؤولة عن شؤون المصريين في الخارج، فقد أعلنت أنه قد صدر خلال الفترة الأخيرة موافقة رسمية من البنك المركزي، وذلك بخصوص إصدار شهادات بلادي، والتي سيتم إصدارها للمصريين بالخارج بالجنيه الاسترليني.

وستقوم الوزيرة كذلك بتنظيم عمليات شراء المصريين في بريطانيا شهادات بلادي، وذلك من خلال قيامها بالتواصل مع فرع البنك الأهلي في انجلترا، حيث ستقوم من خلال التواصل بالعمل على وضع موعد يتم خلاله إتاحة تلك الشهادات للجالية المصرية.

وقد ظهرت فكرة شهادات بلادي لأول مرة في عام 2016، حيث حاولت البلاد وقتها جذب السيولة الدولارية إلى البلاد من خلال تلك الفترة، وهي فكرة خاصة بالمصريين في الخارج، قامت بها البلاد للقضاء على مشكلة أزمة الدولار، والتي عانت منها البلاد خلال الفترة الماضية، قبل أن يعلن المركزي عن قرار تعويم الجنيه.

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