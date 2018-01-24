“مي عبدالحميد” تعلن خصم 2% لحاجزي الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعي

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تابع موقع مصر 365 إعلان المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري “مي عبدالحميد” حيث أعلنت أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي قد قرر إعفاء بخصم نسبة تصل إلى اثنين في المئة من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كمصاريف إدارية لجميع المتقدمين إلى الإعلان التاسع من مشروع الإسكان الاجتماعي والذي قد تم فتح باب الحجز له خلال الفترة فيما بين العشرين من شهر أغسطس السابق لعام 2017 إلى العشرين من شهر سبتمبر السابق لعام 2017.

أضاف مي عبدالحميد إن الخصم يتمتع به الحاجزين للوحدات السكنية ممن هم خارج الأولوية، بسبب عدم جاهزية الوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك في حالة رغبة الحاجزين في سحب مقدمات الحجز وعدم قدرتهم على الانتظار لحين توفر وحدات سكنية، وكذلك يتمتع بالخصم الحاجزين الذين لم يدرجون ملفاتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

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أكدت “مي عبدالحميد” أن جميع الحاجزين الذين قد قاموا بسحب مقدمات الحجز قبل أن يتم صدور القرار عليهم التنسيق مع “بنك التعمير والإسكان”، من أجل قيام البنك برد قيمة ما تم التحصل عليه من مبالغ مالية تصل قيمتها إلى اثنين في المئة من قيمة الوحدة السكنية كمصاريف إدارية، على أن يتم تطبيق قرار الخصم على جميع المتقدمين إلى مشروع الإسكان الاجتماعي للإعلان التاسع، والذين تقدموا بسحب مقدمات حجز الوحدات السكنية خلال شهرين من تاريخ الإعلان.

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