الأسعار المتوقعة للحج السياحي للموسم الجديد

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صرح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة وليد خليل أنه يتوقع ارتفاع أسعار الحج في الموسم الجديد بنسبة 15% عقب تطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% إلى جانب الزيادة الفرعية بنسبة 10% على السلع والخدمات المقدمة.

وأوضح وليد خليل أنه من المتوقع أن يصبح سعر الحج السياحى 5 نجوم نحو 120 ألف جنية بينما يكون سعر مستوى الحج الاقتصادي نحو 55 ألف جنيه باستثناء سعر تذاكر الطيران.

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وأضاف خليل أن وكيل أول وزارة السياحة لقطاع السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج السياحي محمد شعلان سوف يعود من المملكة العربية السعودية يوم الأحد القادم عقب عقد الاتفاق مع الجهات المعنية بوزارة الحج السعودية على ترتيبات موسم الحج الجديد، وايضا حل أزمة وكالات العمرة عقب تطبيق السعودية النظام الجديد خلال العام الجاري.

وأشار خليل إلى الأجتماع السنوي الذي تعقده البعثة المصرية المتضمنة وزارتي السياحة والداخلية في شهر يناير لعقد الاتفاق والبرتوكول المعتاد مع وزارة الحج السعودية بشأن تنظيم موسم الحج وتحديد الأعداد المطلوبة ومستويات البرامج والفنادق وكافة الخطوط الأساسية للموسم.

كما تعقد الهيئة بعد ذلك اجتماعات أحرى خلال الفترة القادمة حيث يجتمع ممثلي وزارة السياحة مع مؤسسة مطوفي الدول العربية بهدف تحديد بعض الأمور الخاصة بالطوافة.

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