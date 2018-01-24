بالفيديو “الإسكان” سعر متر “دار مصر” القادم لن يقل عن 8000 جنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “هاني يونس” خلال لقائه في برنامج “صباح دريم” والذي يتم إذاعته على القناة الفضائية “دريم” حيث أن مشروع سكن مصر ليس مشروع إسكان اجتماعي.

وأشار هاني يونس إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد قامت بإدراج مشروع للإسكان الاجتماعي على أن تكون الوحدة السكنية عبارة عن تسعين متر مربع ثلاثة غرف وصالة، وأضاف أن الوزارة قد قامت بإدراج مشروع دار مصر للإسكان المتوسط الوحدات السكنية تبدأ من مائة إلى مائة وخمسين متر مربع.

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وأضاف هاني يونس أن مشروع سكن مصر عبارة عن تجمع سكني “كمباوند” ومغلق بسور يوجد بداخله جميع الخدمات، وهناك امن وحراسة في الخارج، وأوضح أن الوزارة قد تقدم إليها العديد من المواطنين وأعربوا أنهم لا يملكون نقوداً من أجل حجز وحدات سكنية بمشروع دار مصر حيث أن قيمة الواحدة به مرتفعة، ولا يرغب في السكن مع مشروعات الإسكان الاجتماعي ليتم إدراج مشروع “سكن مصر”.

وأضاف هاني يونس أن مشروع سكن مصر وحداته السكنية أكبر في المساحة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتبلغ مائة وخمسة عشر متر مربع إلى جانب أن تشطيب الوحدات السكنية أفضل نوعا ما من الإسكان الاجتماعي ويتم وضع سور شجري حول مشروع سكن مصر.

أضاف هاني يونس أن جميع حاجزي الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر لديهم مطالب منهم من يرغب في وضع امن وحراسة، ومنهم من يرغب في وضع سور حول المشروع السكني مثل الكمبوند، وأشار لو تم وضع سور مبني وحراسة تحول مشروع سكن مصر إلى مشروع دار مصر.

أوضح هاني يونس أن مشروع دار مصر أعلى تكلفة، وأضاف أن سعر متر الوحدة السكنية في دار مصر من ثلاثة أو أربع سنوات قد بلغ أربعة آلاف جنيه مصري، وأشار أن الفترة القادمة سوف يصبح متر الوحدة السكنية في دار مصر أغلى بكثير.

وأوضح هاني يونس أن جميع حاجزي مشروع سكن مصر الذين يزعمون أن سعر متر الوحدة السكنية أغلى من دار مصر حيث أن مشروع سكن مصر الحجز فيه تم من شهرين فقط، أما مشروع سكن مصر كان أخر حجز فيه منذ أربع أو ثلاثة سنوات مضت، وأضاف أن مشروع سكن مصر لم يتم تحديده بعد ولكن لن يقل عن الضعف ليصل المتر إلى ثمانية آلاف جنيه مصري.

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