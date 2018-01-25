ضوابط جديدة لقبول المدفوعات الإلكترونية عبر المحمول يقرها البنك المركزى.. تعرف عليها

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أقر البنك المركزي اليوم، عدد من الضوابط الموحدة والتى تهدف لقبول المدفوعات بطريقة ألكترونية عن طريق الهواتف النقالة .

وأعلن البنك المركزي، إن القبول الإلكتروني للمدفوعات سيتم عن طريق تكنولوجيا لـQR Code، وهي طريقة بسيطة وآمنة فى تطبيقها ويتم قبول المدفوعات بشكل إلكترونى بدون العمل عن طريق أجهزة نقاط البيع “POS” المعروفة.

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ووفقاً للبيان الذي أصدره البنك المركزى فإن الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها على كل البنوك المرخصة لقبول المدفوعات بشكل الكترونى .

وأضاف البنك في بيانه أن التكنولوجيا الجديدة ستعطي الحق للتاجر والمستهلك في تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني فى مقابل السلع والخدمات عن طريق إلغاء رمز الاستجابة السريعة “QR Code” الذي يكشف عنه التاجر لعملائه، ثم يتم توضيح بيانات التاجر ويقوم المستهلك بإدخال المبلغ الذي يريد سداده عن طريق الهاتف المحمول، ليتم الدفع بطريقة مباشرة فى حساب التاجر مع إرسال رسالة فورية لكلا الطرفين تفيد باكتمال عملية الدفع.

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