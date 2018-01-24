“الأهلي المصري” يعلن عن فوائد شهادة بلادي بالاسترليني للمصريين ببريطانيا

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس البنك الأهلي المصري “هشام عكاشة” حيث أعلن أن الفائدة المالية على “شهادة بلادي” والتي تكون عملتها “الجنيه الإسترليني” والتي سوف يتم طرحها قريباً في البنوك المصرية في الخارج بنسبة 1% لأجل عام، أما بالنسبة لمدة ثلاثة سنوات تصل الفائدة إلى 1,25% أما بالنسبة إلى أجل الخمس سنوات تصل النسبة إلى 1,38%.

وأعلنت السفيرة “نبيلة مكرم” وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بالإعلان في بيان صادر عنها يوم الثلاثاء أن البنك المركزي المصري قد وافق على الطلب الذي تقدمت به من أجل إصدار شهادات بلادي بالجنيه الإسترليني في الدولة البريطانية.

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وقد قامت السفيرة نبيلة مكرم بإعادة تقديم فكرة شهادات بلادي بالجنيه الإسترليني من أجل الجالية المصرية في بريطانيا بالتعاون مع البنك الأهلي المصري من أجل جذب مزيد من العملات الأجنبية إلى الدولة المصرية من الجالية المصرية في بريطانيا.

والجدير بالذكر أن فكرة طرح “شهادة بلادي” بالجنيه الإسترليني قد ظهرت خلال عام 2016، من أجل جذب مزيد من السيولة المصرفية بالدولار الأمريكي من المصريين العاملين في خارج الدولة المصرية من أجل مساهمتهم في حل أزمة نقص العملات الأجنبية في الدولة المصرية قبل أن يتم تعويم العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر من عام 2016.

وقد أعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنها تعمل في الوقت الراهن من أجل التواصل مع المسؤولين في “البنك الأهلي المصري” ببريطانيا من أجل العمل على وضع إجراءات تنظيم عملية شراء المصريين المقيمين في الدولة البريطانية على شهادة بلادي على أن يتم تحديد موعد إتاحة شهادات بلادي لجميع الجاليات المصرية في بريطانيا.

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