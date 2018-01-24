“التويجري” نستهدف الاعتماد على شباب السعودية وتقليل العمالة الوافدة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية “محمد التويجري” اليوم الموافق يوم الأربعاء، حيث أعلن أن أولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة خلال العام الجاري 2018 هو العمل على تطبيق المشروعات إلى جانب العديد من البرامج بالاعتماد بشكل أكبر على القدرات المحلية في السعودية والعمل على الاستغناء عن الدعم الخارجي المتمثل في “العمالة الوافدة”.

وقد أعلن محمد التويجري قائلاً “فشبابنا وشباتنا قادرون على تنفيذ برامج ومشاريع الرؤية”، وأوضح خلال لقائه على “قناة العربية” على هامش “منتدى الاقتصاد العالمي” في سويسرا، وأشار إن وزارة الاقتصاد والتخطيط تساهم بشكل كبير في العمل على تنفيذ رحلة متنوعة من المجال الاقتصادي بعيداً عن اقتصاديات واستثمارات النفط، وأوضح الوزير أنه شاهد في “دافوس” أن هناك شغف كبير من قبل الشركات الأجنبية من أجل العمل في المملكة العربية السعودية.

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وقد أشار محمد التويجري أنه وصف العام الجاري 2018 بأنه سوف يكون عام تنفيذ العديد من المشروعات في إطار التخطيط الاقتصادي الذي قد تم الانتهاء منه، وسوف تقوم السعودية بالعمل على إطلاق عشرة برامج اقتصادية تتضمن رؤية المملكة 2030 خلال الأشهر القادمة.

وأوضح محمد التويجري أن المملكة العربية السعودية تعمل في الوقت الحالي على خفض معدلات البطالة من نسبة 12,8% على نسبة 7% على مدى السنوات القليلة القادمة في ضوء دخول ربع مليون سعودي متخرج سنوياً على أسواق العمل المختلفة في المملكة العربية السعودية.

وأعلن محمد التويجري بخصوص التقييمات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية من قبل “صندوق النقد الدولي” حيث أعلن أن الصندوق يقوم على التركيز بشكل أكبر على ارتفاع أسعار البترول في تقييم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وأضاف محمد التويجري قائلاً “لكننا لدينا تقييم أعمق يشكل البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها المملكة وأرقامنا دائما متفائلة أكثر من أرقام صندوق النقد الدولي” وأشار أن المملكة تهدف إلى المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي ما بين 2,5% إلى 3%، ويعد هذه هو هدف هام جداَّ في مرحلة التحول الاقتصادي الكبيرة التي تصل قيمتها إلى هذا الحجم الذي يجرى في الوقت الراهن.

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