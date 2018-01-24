البنك المركزي يوافق على شهادة “بلادي” بالاسترليني

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قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة إصدار شهادة مصرفية بالجنيه الاسترليني للمصريين بالخارج، وفقا لما ذكره مسؤولون في هذه البنوك ، وقالت ، نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والشؤون الخارجية في بيان أمس إن البنك المركزي وافق على طلب إصدار شهادات بلادي بالجنيه الإسترليني.

وقال محمد الاتربى رئيس بنك مصر إن البنك قرر تقديم هذه الشهادة على غرار الشهادة المقومة بالدولار من أجل تحفيز المصريين العاملين بالخارج على استثمار مدخراتهم في مصر وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بأسعار الفائدة في الدول الأوروبية.

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يتم شراء الشهادة عن طريق إرسال تحويل من خارج مصر وفتح حساب في البنك لربط الشهادة، ويقوم البنك بإصدار 3 أنواع من الشهادات بأسعار فائدة مختلفة حسب تاريخ استحقاق كل شهادة.

يصدر البنك شهادة استحقاق مدتها سنة واحدة بمعدل فائدة 3 سنوات بنسبة 1.25٪ وشهادة لمدة 5 سنوات بفائدة قدرها 1.38٪. وستدفع إعادة الشهادة كل ستة أشهر ولن تسحب قيمة شهادة سنة واحدة إلا بعد تاريخ الاستحقاق، وستحصل الشهادة على شهادة استرداد لمدة 3 سنوات بعد 6 أشهر من إرفاق الشهادة وشهادة لمدة 5 سنوات

وقال رئيس بنك مصر أن الشهادة لا تسمح للعميل بالاقتراض من خلال ضمان، وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إن البنك سيقوم قريبا بإصدار شهادة الجنيه المصري للمصريين العاملين في الدول الأوروبية لإتاحة الفرصة لاستثمار أموالهم بأسعار فائدة عالية مقارنة بأسعار الفائدة المنخفضة في البنوك الأوروبية، وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك قرر وضع شهادتي بالجنيه بنسبة 1٪ لمدة سنة و 1.25٪ لمدة 3 سنوات و 1.38٪ لمدة 5 سنوات.

وتجدر الاشارة الى ان شروط الشهادة مماثلة في بنوك مصر والقاهرة والأهلي ووفقا لبيان صادر عن وزيرة الهجرة بالأمس تعمل على الاتصال ببنك مصر الوطني في انكلترا لتنظيم شراء المصريين لشهادات “بلادي”، وقد أثيرت فكرة شهادة بلادي في عام 2016 من أجل جذب سيولة الدولارات من المصريين المغتربين للمساعدة في حل أزمة نقص الدولار قبل طرح الجنيه في نوفمبر من نفس العام.

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