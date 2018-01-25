“استثمارات ترامب” للبنية التحتية تبلغ 1,7 تريليون دولار

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تابع موقع مصر 365 إعلان “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي عن خطته للمساعدة في أن يتم إعادة بناء البنية التحتية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الخطة سوف ينتج عنها استثمارات من المحتمل أن يبلغ إجمالي استثمارات البنية التحتية ما يقارب من 1,7 تريليون دولار أمريكي على مدى العشر سنوات القادمة، وهو رقم يعد كبير مما تم الإعلان عنه في الوقت السابق.

وقد أعلن دونالد ترامب خلال اجتماعة مع رؤساء البلديات، والذي تم عقده في “البيت الأبيض” أن الخطة الأمريكية للاستثمار في البنية التحتية سوف يتم الإعلان عن جميع تفاصيلها خلال خطابه بخصوص حالة الاتحاد خلال الأسبوع القادم وأعلن “من المرجح أن تبلغ نهاية المطاف حوالي 1,7 تريليون دولار أمريكي”.

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وقد أعلن دونالد ترامب في وقت سابق عن قيمة خطة استثمارات البنية التحتية والتي من المتوقع أن تتضمن مزيج من الاستثمارات المحلية إلى جانب الاستثمارات الاتحادية والتي من المقدر أن تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي فقط.

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