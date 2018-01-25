الدولار يصل إلى أدنى مستوياته بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكية

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انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات خلال اليوم الخميس، بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي الذي رحب بالانخفاض وفقا لرويترز، وقد تحول الاهتمام الآن إلى ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيقبل ارتفاع اليورو في قرار السياسة النقدية الذي تنتظره، وفقا للوكالة العالمية.

يجتمع البنك المركزي الأوروبي خلال اليوم في ظل ارتفاع العملة الموحدة أكثر من 3% بالفعل هذا العام، بعد مكاسب حققتها العملة الأوروبية العام الماضي في خانة العشرات وسط عمليات بيع واسعة النطاق للدولار زادت يوم الأربعاء بعدما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتيشن إن تراجع الدولار مفيد للولايات المتحدة.

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وتراجع الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.1٪، متحركا قليلا من مستواه المنخفض في التجارة الخارجية، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وظل الدولار يتغير قليلا مقابل اليورو حيث بلغت العملة الموحدة ذروتها فوق 1.24 دولار، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي قد يدفع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى القول بأن البنك يتسارع لرفع أسعار الفائدة بكلمة من المقرر القاؤها خلال وقت لاحق

وفي الوقت نفسه، بلغ الدولار أدنى مستوى له منذ عدة سنوات مقابل العديد من العملات، بلغ الفرنك السويسري أقوى مستوياته مقابل الدولار منذ أغسطس 2015 واليوان الصيني منذ نوفمبر 2015، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2٪ ليصل إلى 1.4261 دولار بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 1.43 دولار، وهو ارتفاع جديد منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، وانخفضت العملة بنسبة 0.1٪ إلى 109.100 ين بعد انخفاض 1٪ في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر من 108.965 ين.

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