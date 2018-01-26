توقعات بارتفاع أسعار الذهب لأعلى قيمة في 5 سنوات

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يرى عدد من الخبراء أن أسعار الذهب تتجاوز 1500 دولاراً للأوقية هذا العام وسيحدث هذا للمرة الأولى منذ انهيار سعر الذهب في 2013، حيث سيقوى موقفه أمام مخاطر انخفاض الأسهم الآخذة في الارتفاع بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي يشهده العالم ، وذلك نظراً لكونه الطريق الأمن من المخاطر.

وعلى الرغم من هذا فأن الخبراء يتوقعون أن يقل حجم الطلب الحالى مع ظل زيادة الأسعار، حيث يتوقع أن يصبح الطلب الصيني قد وصل الى معدلات عالية، ومن المرجح أيضاً أن يصل الطلب الهندي الى معدلات مشابهة لتلك التي وصل إليها العام الماضي.

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ووصل الذهب لأعلى معدلاته منذ مطلع شهر سبتمبر الماضى، يدعمه في ذلك إنخفاض سعر الدولار لأقل معدل له منذ ثلاث سنوات فى مقابل اليورو.

وقالت إحدى الخدمات الراصدة لمعدلات الاقتصاد والتى تتبع وكالة رويترز في تقريرها الأخير لمسح الذهب عام 2017 إن هناك مؤثرات أخرى قد تدعم موقف الذهب في الصعود حتى يصبح متوسط سعره 1360 دولار للأوقية خلال العام الحالى .

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