تخفيضات علي الملابس الشتوية بنسبة 50% ودراسة للبيع بالتقسيط

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أكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، المهندس ياسر الشيخ، بأن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة المبيعات هي موجة البرد الحالية، بالإضافة إلي التخفيضات المستمرة التي يقدمها التجار بمناسبة الموسم الشتوى، حيث وصلت نسبتها الي أكثر من 50%.

أوضح المهندس ياسر الشيخ بأن يقوم حاليا بدراسة إمكانية بيع الملابس الجاهزة الشتوية بالتقسيط لاصحاب البطاقات الالكترونية والموظفين، وذلك بالتعاون مع البنوك المصرية ليقوم بتيسير حركة الشراء وزيادة نسبة المبيعات.

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وصرح الشيخ، بان شعبة الملابس الجاهزة تقوم بتنفيذ العديد من سلاسل المعارض لتقوم ببيع الملابس الجاهزة بأسعار رمزية مناسبة للعاملين بالهيئات الحكومية والوزارات، وذلك سوف يقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع اتحاد الصناعات وذلك لغرض رجوع حركة البيع والمبيعات خلال الفترة المقبلة بعد الذي انتشر خلال الأيام الماضية، ووصل الي ارتفاع كبير بنسبة 60% من الركود، وذلك نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء لدى المستهلكين.

واكد رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، المهندس محمد عبد السلام، بأن الغرفة سوف تقوم بإقامة العديد من المعارض لبيع الملابس الشتوية الجاهزة بأسعار مناسبة للموظفين وأصحاب المصالح الحكومية والعاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة.

واكد محمد عبد السلام في تصريحات خاصة له بأن المعارض التي تقدمها الغرفة هي من أسس المبادرة التي تقوم الغرفة بإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وسوف تقوم ببيع الملابس الجاهزة سواء كاش او بنظام التقسيط للموظفين أو حاملي البطاقات الالكترونية وذلك بالتفاوض مع العديد من البنوك ليتم المشاركة في المبادرة من خلال نسبة الفائدة البنكية.

والجدير بالذكر ان خلال الأيام القادمة سوف تقوم بإجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وذلك بداية من شهر مايو المقبل لعام 2018، مؤكدا بأن الغرفة التجارية تقوم باستئناف عملها خلال الفترة الحالية وذلك عقب تعليق العمل وفض المنازعات القانونية بين مجلس الإدارة وبين غرفة الصناعات النسيجية، ويحاول مجلس الإدارة في حل مشكلة الركود التي سيطرت علي الاسواق المصرية خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن البيع بالتقسيط بالمعارض سيرفع الكثير من نسبة المبيعات.

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