الإسكان تكشف عن آخر موعد إعادة استعلام حاجزي الإسكان الاجتماعي المرفوضين

كشف وزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولي أن يوم الأربعاء المقبل هو آخر موعد للمتقدمين بالإعلان الأول حتى الخامس لمشروع الإسكان الاجتماعى لقبول طلبات إعادة الاستعلام للمتقدمين المرفوضين بسبب الاستعلام الميداني عن العمل والسكن ولم يحدد لهم شقق سكنية.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى مي عبد الحميد أن الحاجزين المرفوضين يقدمون طلبات إعادة الاستعلام من خلال مكاتب البريد المميكنة والموزعة في جميع مدن محافظات مصر.
وأضافت مى عبد الحميد أنه إذا لم يستكمل الحاجزين المفروضين الإجراءات خلال مدة المهلة فإن ذلك يعد عزوف عن الاستمرار في الحجز كما يعتبر الحجز لاغي، ويجب على المتقدمين سحب المبالغ المسددة لحساب الوحدة من بنك الإسكان والتعمير.
اقرأ أيضا..“مي عبدالحميد” تعلن خصم 2% لحاجزي الإعلان التاسع بالإسكان الاجتماعي
التعليقات