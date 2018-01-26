خبراء اقتصاد: اليورو يرتفع بفعل احتمالية تراجع سعر الدولار الفترة المقبلة

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ارتفع سعر اليورو لأكثر من 0.5% في صباح يوم الجمعة الموافق 26/1/2018، وجاء هذا الارتفاع بعد ان تزايدت تعليقات كبار المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع، والتي أكدت ضعف الدولار الأمريكي، حسب ما نشرت وكالة رويترز الأمريكية.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس عن إرادته أن يصبح الدولار قوياً، وهذا التعليق يأتي متناقضاً مع التصريحات التى صرح بها وزير الخزانة الأمريكية، في وقت لاحق، كما رجح بعض من الرجال المستثمرون تراجع الدولار الأمريكي لمدة طويلة.

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وبعدما صرح الرئيس الأمريكي عن أمله فى إرتفاع الدولار، عوضت العملة الأمريكية الخسائر لديها مقابل العملات الكبرى، وسجل الدولار الأمريكي في بداية تعاملات يوم الجمعة 88.9 ، وأكدت الإحصائيات أن هذا الرقم هو أدنى مستوى تعرض له الدولار الأمريكي منذ حوالى 3 أعوام.

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وتراجع الدولار الأمريكي، مقابل اليورو وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ل تسجل 0.5% إلى 1.2456 دولار، وهو مستوى قريب جداً عن الأعلى من شهر ديسمبر عام 2014، والذي تجاوز حوالى 1.25 دولار يوم الخميس الماضي.

بينما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني إلى 1.4191 دولار، وظل فى مستواه الذي سجله يوم الخميس 1.4346، وهذا أعلى سعر سجله من بعد التصويت لصالح الخروج من عضوية الإتحاد الأوروبي في شهر يونيو عام 2016.

ولم يسجل الدولار مقابل الين أى تغيير ويبقي عن 109.42 ين، ليبقى فوق أدنى مستوى في الأربعة أشهر حيث سجل فيها 108.50 يوم الخميس الماضي.