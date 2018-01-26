الذهب يزيد 26 جنيه خلال شهر في أعلى زيادة تاريخية له

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ارتفع سعر الذهب في السوق المصري ليصل إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة بعد أن وصل خلال الأيام الماضية إلى أعلى مستوى في التاريخ وسعر الجرام الواحد ارتفع حوالي 26 جنيها في أقل من شهر منذ بداية السنة الجديدة، متأثر من الزيادة في سعر المعدن على الصعيد العالمي، وقال نادي نجيب الامين العام لقسم الذهب بغرفة تجارة القاهرة ان سعر الذهب عيار 21 ارتفع إلى 665 جنيها وهو أعلى سعر للذهب في مقابل 639 جنيه في أول صفقة من العام الجديد، وارتفع سعر الذهب من عيار 18 اليوم إلى 571 جنيها للجرام الواحد و 24 عيارا حوالي 759 جنيها وسعر الجنيه الذهب وصل إلى 5320 جنيها.

وعزا نجيب هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر المعدن عالميا نتيجة للطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب بسحب كميات كبيرة من المعدن مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الإمدادات وزيادة سعر الأوقية إلى 1358 دولار، وقال نجيب إن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ مما شجع المستثمرين على بيع الذهب حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 40٪ خلال يومين بينما يستمر الركود في الشراء، على الصعيد العالمي، وارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد هبوطها من أعلى مستوى في عام ونصف في الجلسة السابقة مع استمرار الدولار في النزول على الرغم من دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة قوة العملة، وفقا لوكالة رويترز العالمية.

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وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.6٪ ليصل إلى 1355.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش وحقق مكاسب تعادل 1.8٪ منذ بداية الأسبوع، وكان الذهب في التداول الفوري يوم الخميس عند 1366 $ للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 3 أغسطس 2016، لكنه خسر مكاسبه بعد أن صرح ترامب لشبكة سي إن بي سي في دافوس بسويسرا أنه يريد أن يرى الدولار قويا.

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