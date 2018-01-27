أسوأ هبوط للدولار منذ يونيو بالرغم من تصريحات ترامب

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استمر الدولار في الهبوط مقابل سلة من العملات وسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو، متأثرا بتعليقات كبار المسؤولين الأمريكيين بدعم ضعف الدولار، وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.37 في المئة ليصل إلى 89.063 في نهاية الجلسة الأمريكية، متراجعا بنسبة 1.6 في المئة.

بالرغم من تصريحات رئيس الولايات المتحدة ترامب الخميس من أجل تقوية العملة ، وذلك بعد يوم من تصريح وزير الخزانة ستيفن مينوسين بأن انخفاض العملة يساعد الميزان التجاري الأمريكي على المدى القصير، وارتفع اليورو بنسبة 0.19 في المئة مقابل الدولار ليصل إلى 1.2419 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.2536 دولار يوم الخميس.

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انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر ونصف مقابل العملة اليابانية بعد أن قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن البنك يتوقع أن يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة معتدلة وتوقعات التضخم في الارتفاع قليلة هذا العام، على الرغم من تراجع بعض مكاسب الين في وقت لاحق من الجلسة، كان الدولار يتداول عند 108.70 ين، بانخفاض 0.63 في المئة منذ بداية الجلسة، كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار وسط تزايد التفاؤل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبيانات الاقتصادية الإيجابية.

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