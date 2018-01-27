استمرار مكاسب الإسترليني أمام الدولار للأسبوع السادس على التوالي

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استمر الجنيه الاسترليني في الصعود مقابل الدولار الأمريكي الجمعة، في أفضل أداء أسبوعي له منذ سبتمبر، والصعود الأسبوعي السادس على التوالي وسط تفاؤل متزايد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومفاوضات “بريكست” وتظهر بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع.

وأظهرت البيانات في وقت سابق يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما أسرع مما كان متوقعا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، مما يعزز الرأي القائل بأن الأضرار الناجمة عن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومفاوضات “بريكست” في يونيو 2016 لم تكن سيئا كما كان متوقعا بعض.

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قبل صدور البيانات، ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 1.0 في المئة ليصل إلى 1.4289 دولار قبل أن تنخفض ​​معظم المكاسب إلى 1.4179 دولار في وقت متأخر من الجلسة، لكنه لا يزال مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة منذ بداية الجلسة.

وينهي الجنيه الإسترليني الأسبوع بمكاسب أكثر من 2 في المئة مقابل الدولار الأمريكي للأسبوع السادس على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة منذ منتصف عام 2012، مقابل العملة الأوروبية الموحدة، بلغ الجنيه الإسترليني 87.66 بنسا لكل يورو.

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