“مركز الجرائم الإلكترونية بلندن” يعلن ارتفاع عدد الجرائم المرتبطة “بالبيتكوين”

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تابع موقع مصر 365 تقرير تم نقله عبر الموقع البريطاني “تلغراف” حول عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملة الرقمية الالكترونية “بيتكوين” حيث شهدته عمليات النصب والاحتيال ارتفاع كبير خلال العام السابق 2017.

وأعلن المركز الوطني للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت في الدولة البريطانية “مركز أكشن فرود” أن الجرائم التي ارتباط بعملة البيتكوين قد ارتفعت إلى تسعمائة وتسعة وتسعين جريمة خلال العام الماضي 2017، إذا ما تم مقارنة هذه الجرائم بالجرائم التي ارتبط بعملة البيتكوين خلال عام 2016 والتي سجلت حوالي ثلاثمائة وعشرين جريمة نصب واحتيال.

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وأشار مركز “أكشن فرود” أن ارتفاع معدلات جرائم النصب والاحتيال المرتبطة بعملة البيتكوين تأتي في إطار زيادة قيمتها الحالية والتي بلغت عشرين ألف دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر السابق من عام 2017، بعدما كانت قيمة البيتكوين لا تتجاوز الآلف دولار أمريكي.

وأشار “مركز أكشن فرود” أن الأرقام التي قام بتسجيلها لا تتضمن الجرائم الإلكترونية مثل ” بيتيا رانسوموار، أو هجمات واناكري” والتي وقعت خلال العام السابق، وأعلن المركز إن جرائم النصب والاحتيال تتضمن فقط كل جريمة احتيال أو ابتزاز أو غش ارتبطت بالعملة الرقمية الإلكترونية بيتكوين.

وأشار مركز أكشن فرود أن عمليات النصب والاحتيال قد بلغت قمتها خلال شهر ديسمبر السابق حيث سجلت حوالي مائة وسبعة وستين إذا ما تم مقارنتها بنفس الجرائم التي وقعت خلال شهر ديسمبر من عام 2016، وشملت جرائم النصب والاحتيال جميع الضحايا الذين فقدوا أموالهم في الاستثمارات “المفترضة” أو في الإعلانات المضللة التي تم نشرها عبر مواقع الانترنت أو من خلال الحملات الدعائية عبر “مواقع التواصل الاجتماعي”.

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