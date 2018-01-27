“خالد بدوي” يبحث موقف “شركات الأدوية” التابعة لقطاع الأعمال العام

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير قطاع الأعمال العام “خالد بدوي” وجهها إلى “إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية” وهي تعد واحدة من شركات “وزارة قطاع الأعمال العام” حيث تم وضع تصور عاجل بخصوص “الشركات الخاسرة” مع ضرورة توضيح بيان جدوى لجميع الاستثمارات الجديدة التي سوف يتم ضخها للعمل على تحسين أوضاع الشركات الخاسرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وجاء هذه التصريحات خلال اجتماع حضره رئيس الشركة القابضة للأدوية “محمد ونيس” من أجل العمل على متابعة موقف الشركة الحالي، وقد قام رئيس مجلس إدارة الشركة تقديم عرض موجز لأداء الشركات الإنتاجية، وعدد هذه الشركات حوالي ثمان شركات، وكذلك تم عرض مؤشرات جميع الشركات التجارية التابعة إلى وزارة الأعمال العام وعلى مقدمته “الشركة المصرية لتجارة الأدوية”، وتم عرض أهم التحديات والمعوقات التي تواجه شركات القطاع العام والعمل على مواجهتها ومساعدة هذه الشركات على تطور أدائها.

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وقد أمر وزير قطاع الأعمال العام “خالد بدوي” إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بضرورة معرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر بعض الشركات العامة من جميع النواحي في مقدمتها النواحي التسويقية وكذلك النواحي المالية والفنية إلى جانب النواحي الإدارية، ليتم وضع خطة شاملة تقوم على العديد من الأساليب من أجل النهوض بأداء الشركات العامة والعمل على زيادة منافستها الاقتصادية في السوق المصري.

وأكد خالد بدوي على ضرورة الاهتمام ببرامج تعتمد على البحث العملي من أجل تطوير أداء الشركات العامة ليتم مواكبة التطورات الحديثة في صناعة الدواء على مستوى العمل، والعمل على زيادة إنتاج الأدوية الجديدة في الأسواق المصرية والتوقف عن إنتاج جميع الأدوية الغير مطلوبة في سوق الدواء المصري، والعمل على استغلال الفرصة الجيدة في مجالات تصدير الدواء في ظل تحرير سعر صرف الجنيه من أجل منافسة الأسواق العالمية في مجال تصنيع الدواء.

وقام وزير قطاع الأعمال العام باستعراض جميع الأمور التي تتعلق بطلبات رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية من أجل العمل على توفير دعم الوزارة للشركة لزيادة إنجازات الشركة والعمل على تحقيق أرباح كبيرة.

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