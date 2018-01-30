وزير الصناعة: نعمل على الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بداية من شهر فبراير

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أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الحلم الذي كان يتمناه وهو إنشاء مدينة كبيرة متكاملة الخدمات للجلود أصبح الان حقيقة واقعة، حيث تعد مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي من أهم المدن الصناعية الجديدة حيث تم إنشاء المدينة علي احدث طراز عالمي واحدث تصميم عالمي، والجدير بالذكر بأن المدينة الصناعية الجديدة متخصصة على المستوى الدولي بالإضافة إلى المستوى الإقليمي.

وصرح المهندس قابيل بأن معدل التشغيل الموضح داخل المدينة الجديدة للجلود تسير بالشكل المطلوب ووفقا للخطط والتقارير التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، وذكر بأن من بداية شهر فبراير سوف تكون قد تم الانتهاء من كافة التخصصات الإجمالية للوحدات الإنتاجية بالمرحلة الأولى مدينة الجلود بالروبيكي.

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وصرح وزير الصناعة بأن مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي تشمل حوالي 82 مصنع بالاضافة الى 322 وحدة إنتاجية بسعات مختلفة، مشيرا إلي أن الوزارة تسعى إلى نقل ما يقرب من 70 منشأة صغيرة من منطقة مجرى العيون ووضعها بالمدينة الجديدة للجلود بالروبيكي.

وقد قام وزير التجارة بعمل جولة تفقدية مفاجئة لموقع مدينة الجلود الجديد بالروبيكي حتي يتفقد خلالها العديد من المصانع الجديدة التي قامت بالفعل بالبدء في الإنتاج وإنشاء الجلود، وتم تشغيل الخدمات من معظم المصانع بالمدينة الجديدة، كما ايضا قام بالتفقد لعدد من الأعمال الإنشائية بالوحدات الإنتاجية الجارية.

وقد رافق الوزير خلال الجولة التفقدية التي قام الوزير، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس احمد عبد الرازق، ومستشار الوزير المشروعات القومية المهندس ياسر المغربي، ورئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية المهندس إمام السعيد، ورئيس مجلس إدارة الصناعة للتكنولوجيا التطبيقية والابتكار المهندسة حنان الحضرى، وقام الوزير بتوضيح كافة الجهود المبذولة ليتم إنشاء المدينة الجديدة للجلود بالروبيكي.

وصرح وزير التجارة والصناعة، أن عدد المصانع التي تم إنشاؤها بمدينة الجلود حاليا وصل إلى 25 مصنع، وتشمل جميع الأنشطة في كافة مجالات دباغة الجلود من مدابغ كبيرة وصغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلي تفقد العديد من مخازن الجلود والكيماويات ليتم المساعدة في عمليات الصناعة، لافتا إلى وجود المركز التكنولوجي الجديد بالمدينة، وأشار الوزير أن جميع المصانع التي تم إنشاؤها بالمرحلة الأولى سوف تكون جاهزة للإنتاج وذلك بداية من شهر فبراير القادم لعام 2018.

وذكر الوزير أن موقف الوزارة بأعمال العدم التي تم بمنطقة مجرى العيون، أشار بأن قد تم إزالة وهدم اجزاء كثيرة من مدابغ الجلود بالمنطقة سواء من المناطق التي تم نقلها الي المدينة الجديدة بالروبيكي أو غيرها، واكد علي أن الوزارة تقوم بهدم وإزالة باقي والمنشآت، مشيرا إلي سيتم نقل كافة المنشآت في الوقت القريب من منطقة مجرى العيون الي مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، وأكد بأن باقي المنشآت يتم التعامل معها بالشكل القانوني لضمان تنفيذ خطة الدولة.

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