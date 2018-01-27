“مدبولي” يعلن بدء تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه سوف يتم العمل على تنفيذ ما يقارب من خمسة عشر آلف وحدة سكنية في ستمائة وخمسة وعشرين عمارة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي في منطقة التوسعات الجنوبية القائمة في مدينة 15 مايو بعد أن تقوم الوزارة من الانتهاء بتخطيط المنطقة، والعمل على إنهاء أعمال الرفع المساحي.

وقد أعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه سوف يتم العمل على تنفيذ وطرح ما يقارب 22920 وحدة سكنية في تسعمائة وخمسة وخمسين عمارة في مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ 4200 وحدة سكنية في مائة وخمسة وسبعين عمارة سكنية، كما سيتم العمل على إنهاء 624 وحدة سكنية في ستة وعشرين عمارة في المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي على مساحة تسعين فدان.

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق في مدينة 15 مايو، على أن يتم تخصيص وتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي كما يتم العمل على تنفيذ 7680 وحدة سكنية في ثلاثمائة وعشرين عمارة سكنية في المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو على مساحة تتراوح ما بين مائة وعشرين إلى خمسين فدان.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم في الوقت الراهن العمل على تنفيذ 4824 وحدة سكنية في مائتين وواحد عمارة سكنية، وإسناد حوالي 4248 وحدة سكنية في مائة وسبعة وسبعين عمارة سكنية، كما تم طرح 1344 وحدة سكنية في ستة وخمسين عمارة سكنية في المرحلة الخامسة من منطقة التوسعات الشرقية بمدينة 15 مايو على مساحة مائتين وتسعين فدان.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الوزارة على تخطيط ما يزيد عن أربعمائة قطعة أرض في مشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين العاملين في الخارج بمنطقة التوسعات الشرقية القائمة في مدينة 15 مايو، وعلى مساحة تبلغ مائة وخمسين فدان، كما سيتم طرح خمسة وأربعين قطعة أرض سكنية ضمن قرعة الإسكان الأكثر تميزاً، كما سيتم تخصيص ثلاثة وأربعين قطعة من الأراضي عن طريق القرعة العلنية، كما سيتم إتاحة تسعة عشر قطعة أخرى في القرعة التكميلية.

وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو المهندس “وحيد أحمد محمد بيومي” أن المشروعات الخدمية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة سوف يتم تنفيذ سوقين لخدمة القاطنين في المشروع على مساحة تصل إلى تسعين فدان، كما يتم العمل على تنفيذ سوق تجاري على مساحة مائة وعشرين فدان، كما تم طرح سوق تجاري على مساحة خمسين فدان، كما سيتم تنفيذ ثلاثة مدارس للتعليم الأساسي على منطقة مائة وعشرين فدان، وخمسين فدان، وتسعين فدان.

وأضاف المهندس وحيد أحمد محمد بيومي كما سيتم تنفيذ مركز طبي لخدمة القاطنين في مدينة 15 مايو على مساحة مائة وعشرين فدان، وسوف يجري العمل على تنفيذ ملعب خماسي على مساحة تصل إلى تسعين فدان، كما سيتم إقامة “مركز شباب” على مساحة تسعين فدان، والعمل على إقامة ملعب ثلاثي على منطقة خمسين فدان، العمل على إقامة حضانتين على مساحة مائة وعشرين فدان، وتسعين فدان، وطرح حضانة على مساحة خمسين فدان، ويجرى العمل على إعداد مستندات من أجل طرح جميع المشروعات الخدمية بمدينة 15 مايو، إلى جانب اعتماد مخطط للمشروعات الخدمية بمنطقة مائتين وتسعين فدان.

وأعلن المهندس وحيد أحمد محمد بيومي أنه تم الانتهاء من أعمال الطريق الذي يربط بين التوسعات في المنطقة الشرقية بطول ألف وستمائة وخمسين متر وبعرض اثنين وثلاثين متر، وبعمق حفر واحد وعشرين متراً بإجمالي كميات حفر حوالي خمسمائة ألف متر مكعب، خلال فترة خمسة أشهر من أجل خدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومشروع “بيت الوطن”.

وأعلن المهندس وحيد أحمد محمد بيومي أنه يجري في الوقت الراهن العمل على إقامة محطة كهربائية بقدرة إنتاج تصل إلى مائتين وخمسين ميجاوات، بجميع الروافع لمحطات المياه والصرف، من أجل خدمة منطقة التوسعات بمدينة 15 مايو بالمنطقة الشرقية.

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