“طارق قابيل” يقوم بزيارة مفاجئة لمدينة الروبيكي الجديدة

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” أن مدينة الجلود بالروبيكي قد أصبحت مدينة متكاملة وحقيقة واقعية، وأضاف أن مدينة الروبيكي تعد واحدة من أهم المدن المتخصصة في المجال الصناعي ليس فقط من على مستوى الدول الإقليمية وإنما على المستوى الدولي والعالمي أيضا، حيث تم إقامة مدينة الروبيكي بأحدث التصميمات العالمية للمدن الصناعية.

وأعلن المهندس طارق قابيل أن معدلات التشغيل والإنتاج داخل مدينة الروبيكي تسير تبعاً للخطة التي قامت وزارة التجارة والصناعة بوضعها، وأشار أنه خلال شهر فبراير القادم لعام 2018 سوف يكون قد تم الانتهاء من تخصيص الوحدات الإنتاجية في المرحلة الأولى بمدينة الروبيكي الصناعية والتي تتضمن اثنين وثمانين مصنع بواقع ثلاثمائة واثنين وعشرين وحدة بسعات مختلفة، وأوضح أنه في الوقت الراهن تم نقل سبعين منشأة صغيرة من “مجرى العين” إلى مدينة الروبيكي الجديدة.

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وجاء هذه التصريحات خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها المهندس “طارق قابيل” صباح اليوم الموافق السبت السابع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018 إلى “مدينة الجلود بالروبيكي”، وقد قامت وزير الصناعة والتجارة خلال زيارته التفقدية لعدد من المصانع الجديدة التي بدأت عمليات إنتاج الجلود الفعلي، وقد تم تشغيل جميع الخدمات في مدينة الروبيكي.

كما تفقد المهندس طارق قابيل جميع الأعمال الإنشائية التي تقوم في الوقت الحالي بعدد من الوحدات الإنتاجية، وقد رافق وزير التجارة والصناعة خلال جولته في مدينة الروبيكي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس “أحمد عبدالرازق” ومستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات القومية المهندس ياسر المغربي، ورئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية المهندس “إمام السعيد” مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المهندسة “حنان الحضري”.

وأعلن المهندس طارق قابيل أن إجمالي عدد المصانع الحالية في مدينة الروبيكي بلغ حوالي خمسة وعشرين مصنع، وتشمل العديد من مراحل دباغة الجلود من مدابغ صغيرة إلى جانب وجود مدابغ متوسطة ومدابغ كبيرة إلى جانب مخازن للجلود والكيماويات التي تستخدم في عملية صناعة الجلود إلى جانب إضافة المركز التكنولوجي لمدينة الروبيكي.

وأعلن المهندس طارق قابيل أنه من المقرر خلال الفترة القادم أن يتم دخول خمسة وعشرين مصنع أخرين جديد خلال مرحلة التشغيل الفعلي خلال شهر فبراير القادم، وأوضح الوزير أن أعمال الهدم التي تجري في الوقت الراهن بمنطقة “سور مجرى العيون” فقد تم هدم جزء كبير من هدم مدابغ مجرى العيون بعد أن انتقلت إلى مدينة الروبيكي إلى جانب بعض المدابغ التي فضلت الحصول على تعويضات مالية.

وأوضح المهندس طارق قابيل أنه جاري خلال الوقت الراهن أعمال هدم المدابغ القائمة في منطقة مجرى العيون، وأشار أنه سيتم الانتهاء من نقل جميع الوحدات الصناعية بمنطقة مجرى العيون إلى “مدينة الروبيكي الجديدة”.

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