“منتجي الدواجن” تعلن عن أسباب تراجع الأسعار في الأسواق التجارية

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تابع موقع مصر 365 تأكيد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الدكتور “نبيل درويش” حيث أوضح أن تراجع أسعار الدواجن في الوقت الحالية في جميع الأسواق التجارية بسبب ضخ كميات ضخمة من الدجاج المجمد والتي تم استيرادها من الخارج إلى الأسواق المصرية.

وأشار الدكتور “نبيل درويش” أن الكميات الدجاج المجمد التي تم طرحها في الأسواق التجارية قاربت مدى صلاحيتها على الانتهاء لذلك يقوم القائمين على استيراد الدواجن المجمدة ببيعها سريعاً قبل انتهاء مدة صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة على أنه يوجد في الأسواق التجارية المصرية لأول مرة مجزئات مستوردة.

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وأشار “نبيل درويش” أن منتجي الدواجن قد أصبحوا مجرين على القيام ببيع الدواجن بأسعار أقل من أسعار التكلفة بسبب ارتباطهم بدورة الإنتاج المعروفة للجميع، إلى جانب البدء في عمليات تطهير مزارع الدواجن، وأشار أن بقاء الدجاج داخل المزارع وعدم طرحها للبيع تبعا للدورة المعروفة لن يزيد من أوزان الدواجن.

وأعلن نبيل درويش أن المنتجين وكذلك المستوردين للدواجن يعيشون في الفترة الحالية في جزر منعزلة، إلى جانب عدم قدرتهم على تقدير كميات الدواجن التي يحتاجها السوق المصري خلال الفترة الحالية.

وقد تراجعت أسعار الدواجن الطازجة خلال الفترة السابقة مع دخول فصل الشتاء، وتفقد الدولة المصرية نسبة خمسة وعشرين في المئة من إنتاجها من الثروة الداجنة بسبب برودة الطقس على جانب الأمراض التي تصيب الدواجن خلال فصل الشتاء والتي تؤدي إلى ضعف مناعة الكتاكيت.

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