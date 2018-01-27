“رئيس الثروة الداجنة” يعلن عن حل فجوة الإنتاج بشرط دعم الحكومة المصرية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة الدكتور “عبدالعزيز السيد” حيث أعلن أن قطاع الدواجن يمكن أن يتم سد الفجوة بين الاستهلاك وبين المعروض من الدواجن خلال عام واحد فقط بشروط أن تقدم الجهات المسؤولة في الحكومة المصرية الدعم للعاملين في قطاع الثروة الداجنة تبعا لما هو متعارف عليه بجميع مناطق العالم.

أوضحت الدكتور عبدالعزيز السيد أن سبب تراجع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية بسبب ضخ كميات كبيرة من المنتجات المستوردة بدون سابق دراسة لاحتياجات السوق المصري وتم إغراق السوق المصري بالإنتاج المحلي رغم تراجع القوى الشرائية الاستهلاكية في الوقت الحالي في السوق المصري.

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وقد أعلن مستوردي الدواجن أنه قد تكبدوا العديد من الخسائر التي تعد خسائر كبيرة خلال الفترة السابقة بسبب قيامهم باستيراد كميات ضخمة من الدواجن ذات صلاحية أوشكت على الانتهاء مما دفعهم إلى بيعها بأسعار أقل بكثير من سعر التكلفة الحقيقة قبل أن يتم انتهاء تاريخ صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد أنه لا يوجد أي معلومات متبادلة بين المنتجين للثروة الداجنة وبين المستوردين للدواجن المجمدة ليتم تحديد الكميات التي يحتاج إليها السوق المصري مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة على كلا من المستورد والمنتج للدواجن على حد سواء.

وأعلن الدكتور عبدالعزيز السيد أن الكميات الكبيرة التي قام المستوردين باستيرادها من الدواجن تم ضخها في الأسواق المصرية مما أدى إلى وقوع خسائر أيضا على المنتج المحلي للثروة الداجنة على الرغم من إعلان الدولة المصرية لتشجيع الصناعات الوطنية.

وأشارت الدكتور عبدالعزيز السيد أن أسعار الدواجن الطازجة في السوق المصري قد شهد تراجع كبير في أسعارها خلال الفترة السابقة على الرغم من دخول فصل الشتاء، مما أدى إلى فقدان الدولة المصرية خمسة وعشرين في المئة من إنتاجها من الثروة الداجنة وانتشار الأمراض بين مزارع الدواجن.

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