“الكهرباء” إدراج زيادة جديدة على شرائح الكهرباء بداية يوليو القادم

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تابع موقع مصر 365 تأكيد مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على عزم الوزارة إدراج زيادة جديدة على أسعار شرائح الكهرباء المختلفة على أن يتم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بشكل فعلي خلال شهر يوليو القادم لعام 2018، وهذا يعد ضمن خطط “وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة” من أجل رفع الدعم عن قطاع الطاقة في جمهورية مصر العربية.

وأعلنت المصادر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد بدأت بشكل فعلي في وضع العديد من التصورات إلى جانب عرض المقترحات من أجل زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ليتم تطبيقها فعلياً في شهر يوليو القادم، وأكدت الوزارة أن سعر التعريفة الجديدة للكهرباء سوف يكون مناسب إلى لدخل المواطن في الدولة المصرية.

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وأشارت المصادر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كانت تخطط من أجل رفع الدعم بشكل نهائي عن قطاع الكهرباء خلال شهر يوليو القادم 2018، إلا أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أمر بمد الخطة في مجال رفع الدعم بصورة نهائية على الطاقة في الدولة المصرية خلال ثلاث سنوات قادمة، ومن أجل مراعاة ظروف المواطنين في الدولة المصرية والأحوال المعيشية الصعبة في الفترة الحالية.

وأعلن المصادر أن الدولة المصرية تتحمل ما يقارب من اثنين وخمسين مليار جنيه سنوياً من أجل دعم الكهرباء في الدولة المصرية، وأكدت المصادر أن الزيادة الجديدة التي من المقرر أن يتم إدراجها على شرائح الكهرباء المختلفة سوف تكون مناسبة لدخول المواطنين المصريين، وأن الزيادة لن تكون كبيرة على فئة محدودي الدخل.

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