“الأسواق المصرية” تشهد ارتفاع في أسعار الأرز واللحوم والدواجن وانخفاض سعر السكر

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تابع موقع مصر 365 أسعار السلع الأساسية في الأسواق التجارية في الدولة المصرية والتي شهدت ارتفاع في أسعار الدواجن إلى جانب ارتفاع في أسعار اللحوم وأسعار الأرز وزيت الذرة إلى جانب ارتفاع أسعار السمن الطبيعي، وقد شهدت الأسواق التجارية المصرية تراجع في أسعار السمن الصناعي وكذلك أسعار السكر وأسعار الدواجن المجمدة مع بداية الأسبوع الحالي.

يقوم موقع مصر 365 على رصد أسعار اللحوم والدواجن إلى جانب أسعار السلع الأساسية في السوق المصرية كما وردت على “موقع الأسعار المحلية والعالمية للسلع الزراعية التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري”، وقد ارتفعت أسعار اللحوم في السوق المصرية، حيث سجل سعر كيلو اللحم البتلو ارتفاع بقيمة خمسة وعشرين جنيه مصري، بينما ارتفعت سعر اللحم الكندوز بقيمة خمسة جنيهات للكيلو.

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وشهد الأسواق التجارية اليوم ارتفاع أسعار الأرز الغير معبأ بقيمة جنيه مصري، أما بالنسبة إلى الأرز المعبأ فقد زاد سعر الكيلو جنيه ونصف، وشهدت أيضا سعر كيلو السمن الطبيعي قيمة عشرة جنيهات للكيلو، أما أسعار الدواجن الطازجة فقد ارتفعت جنيه واحد في الكيلو.

بعكس السلع السالف ذكرها فقد انخفضت سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية بقيمة جنيه مصري واحد، كما تراجعت أسعار السمن الصناعي بقيمة جنيهين في الكيلو، أما بالنسبة إلى متوسط أسعار السلع الأساسية في عرض لمتوسط أسعار السلع الأساسية في محافظات الدولة المصرية من أقل سعر إلى أعلى سعر.

سجل سعر الأرز الغير المعبأ الكيلو فيما بين سبعة جنيهات إلى عشرة جنيهات مصري بارتفاع واحد جنيه في سعر الكيلو، أما سعر الأرز المعبأ فقد تراوح سعر الكيلو ما بين ستة جنيهات ونصف إلى ثلاثة عشر جنيه مصري بارتفاع جنيه ونصف، أما بالنسبة لسعر الفول فقد تراوح السعر ما بين تسعة جنيهات إلى ثلاثين جنيه مصري.

وسجل سعر العدس للكيلو الواحد ما بين ثلاثة عشر جنيه إلى أربعين جنيه مصري، وسعر السكر الكيلو يتراوح سعره ما بين تسعة جنيهات إلى أربعة عشر جنيه مصري بانخفاض جنيه واحد في الكيلو، أما بالنسبة إلى سعر الدقيق فقد تراوح سعر الكيلو ما بين ستة جنيهات إلى تسعة جنيهات، وسعر الشاي بالكيلو ما بين سبعين جنيه إلى تسعين جنيه مصري، أما بالنسبة إلى سعر زيت الذرة تراوح سعر اللتر ما بين اثنين وعشرين جنيه إلى ثلاثين جنيه مصري بارتفاع جنيه واحد في سعر اللتر.

أما بالنسبة إلى سعر لتر عباد الشمس فقد تراوح ما بين سبعة عشر جنيه إلى ثلاثين جنيه للتر، أما بالنسبة إلى سعر السمن الصناعي فقد تراوح سعر الكيلو ما بين سبعة عشر جنيه إلى خمسة وثلاثين جنيه مصري بانخفاض اثنين جنيه في الكيلو الواحد، أما السمن الطبيعي فقد تراوح سعر الكيلو ما بين ستين إلى مائة وخمسين جنيه للكيلو بارتفاع عشرة جنيهات، أما سعر كيلو المكرونة فقد تراوح ما بين سبعة جنيهات إلى ثلاثة عشر جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى سعر كرتونة البيض فقد تراوح السعر ما بين أربعة وثلاثين جنيه إلى خمسة وأربعين جنيه، وأسعار اللحوم تراوح سعر اللحم الكندوز الكيلو ما بين تسعين إلى مائة وثمانين جنيه للكيلو بارتفاع خمسة جنيهات في الكيلو، أما بالنسبة إلى سعر اللحم الضأن فقد تراوح ما بين مائة إلى مائة وسبعين جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البتلو ما بين تسعين إلى مائة وخمسة وتسعين جنيه للكيلو بارتفاع خمسة وعشرين جنيه للكيلو، أما بالنسبة إلى سعر الدواجن البيضاء فقد سجل سعر الكيلو ما بين اثنين وعشرين جنيه إلى واحد وثلاثين جنيه للكيلو الواحد بارتفاع جنيه في الكيلو.

أما بالنسبة إلى أسعار الدواجن البلدي فقد تراوح سعر الكيلو ما بين ثمانية وعشرين جنيه إلى خمسة وأربعين جنيه للكيلو بارتفاع جنيه في الكيلو، أما سعر الدواجن البيضاء المجمدة فقد تراوح سعر الكيلو ما بين اثنين وعشرين جنيه إلى أربعين جنيه للكيلو بانخفاض خمسة جنيهات للكيلو.

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