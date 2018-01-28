ارتفاع أسهم المملكة القابضة بعد إطلاق سراح “الوليد بن طلال” بنسبة 10%

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع أسهم “شركة المملكة القابضة” التي يملكها الأمير السعودي ورجال الأعمال المشهور الوليد بن طلال اليوم الموافق يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري بنسبة عشرة في المئة مع بداية تعاملات سوق المال السعودي.

وقد أمرت “السلطات السعودية” بإطلاق سراح الأمير ورجال الأعمال الشهير الوليد بن طلال مساء أمس بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل وكالة الأنباء العالمية “رويترز” نقلاً عن مصادر مقربة من أسرة الأمير الوليد بد طلال بعد أن تم احتجاز الوليد بن طلال لمدة ثلاثة أشهر على خلفية اتهامه بقضايا فساد في المملكة وقد تم احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

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ومنذ احتجاز الأمير الوليد بن طلال تراجع أسهم “شركة المملكة القابضة” تراجع كبير، وفقدت مئات الملايين من الدولارات، ولكن خلال التعاملات المالية اليوم في “البورصة السعودية” ارتفعت أسهم شركة المملكة القابضة بنسبة عشرة في المئة.

وأعلن موقع “فوربس” أن الأمير الوليد بن طلال قد خسر خلال فترة احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالرياض ما يقارب من ستمائة مليون دولار من إجمالي ثروته والتي تبلغ في الوقت الراهن حوالي 17,4 مليار دولار أمريكي، ليحتل المركز التاسع والسبعين بين قائمة أغنياء العالم.

ويدير الأمير الوليد بن طلال والذين يبلغ من العمر اثنين وستين عاماً استثمارات متنوعة ومختلفة في البنوك العالمية بالإضافة إلى البنوك المحلية بالسعودية إلى جانب الفنادق والاستثمارات الترفيهية والسياحية إلى جانب الإنتاج الإعلامي ويمتلك أيضا “مجموعة المملكة القابضة”.

وتمتلك شركة المملكة القابضة حصص اقتصادية من إدارة منتجعات وفنادق مش “فورسيزونز” ومجموعة فنادق موفنبيك، وسويس أوتيل، وفيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال.

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