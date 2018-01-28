“مطار القاهرة” يحقق إيرادات من انتظار السيارات 123 مليون جنيه خلال عام 2017

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مصادر عاملة في “شركة ميناء القاهرة الجوي” حيث أعلنت أنها قد حققت طفرة كبيرة من خلال إيرادات بوابات دخول السيارات خلال العام السابق 2017، حيث بلغت قيمة إيرادات بوابات دخول السيارات ما يقارب من مائة وثلاثة وعشرين مليون جنيه مصري بينما حققت أرباح تقارب من مائة مليون جنيه مصري بعد أن تم خصم نفقات التطوير وكذلك نفقات التشغيل.

وأعلنت المصادر المطلعة التالي “قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتنفيذ خطة من أجل تجديد بوابات الدخول والخروج بمطار القاهرة، وتم تزويدها بكاميرات مراقبة وأجهزة الحاسب الآلي تحت إشراف المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوية مما ساعد على زيادة الإيرادات حيث حققت مواقف انتظار السيارات حوالي مائة وثلاثة وعشرين مليون جنيه مصري خلال العام السابق 2017، وشملت تحقيق مكاسب مائة مليون جنيه مصري”.

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