الإعلان عن تفاصيل بدء حجز الأراضي المطروحة في المدن الجديدة ضمن القرعة التكميلية

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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 47230 قطعة أرض سكنية كمرحلة تكميلية، وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى التي تم طرح خلالها 24024 قطعة أرض سكنية ولم يوفقوا في القرعة التي أُجريت من 22/10/2017 حتى 25/11/2017 ولم يسحبوا مبلغ جدية الحجز.

وأضافت الهيئة بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها عند التقديم، حيث يجب على العملاء المتقدمين لحجز الوحدات السكنية التقدم للحجز في نفس المدينة التي تم التقدم بها سابقا، ويمكن التقدم للحجز بمدينتي السادات والعاشر من رمضان بالنسبة للعملاء الذين تقدموا بالحجز سابقا في مدينة العبور، أما أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزًا، يتم الحجز بالمدينة التي سبق الحجز بها.

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تقوم الهيئة بمنح المتقدمين كراسة الشروط والمواصفات بها جميع المخططات التفصيلية لقطع الاراضي والمواقع والمساحات ومواصفاتها بكل مدينة والأسعار، حيث يحصل المتقدم أيضا على استمارات البيانات بعد استيفائها مرفقة بصورة للبطاقة الشخصية.

وكذلك الايصال الثابت لجدية الحجز السابق الذي تم سدادة وتحديد الرغبة في قطعة الأرض في فرع البنك الذي تم سداد جدية الحجز لديه، ويمكن القيام بتلك الإجراءات خلال أوقات العمل الرسمية في البنك والتي تم تحديدها من “الثالثة مساء وحتى الخامسة مساء” من الأحد 28 يناير، وحتى يوم الخميس 15 فبراير 2018.

وأضافت الهيئة أن أسلوب التخصيص المتاح يكون من خلال قرعة يدوية للمتقدمين علنيا بكل مدينة تنتهي بتحديد المخصص لهم وهم الفائزين، ذلك حسب أعداد قطع الأراضي التي تم عرضها في كراسة الشروط.

بينما تأتي خريطة توزيع قطع الأراضي بواقع 2291 قطعة بمدينة بدر و10 آلاف قطعة بمدينة السادات و3208 قطع بمدينة برج العرب الجديدة و 916 قطعة بمدينة طيبة الجديدة و2347 قطعة بمدينة قنا الجديدة و 3472 قطعة بمدينة العاشر من رمضان و 2030 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة و 84 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.

أما بالنسبة لتوزيع أراضي الإسكان المتميز، فقد جاءت بواقع 3736 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة و 1264 قطعة بمدينة بدر و 4309 قطع بمدينة العاشر من رمضان و585 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة و2731 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة و379 قطعة بمدينة أخميم الجديدة و340 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

بجانب 466 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة و485 قطعة بمدينة طيبة الجديدة و3264 قطعة بمدينة حدائق أكتوبر و550 قطعة بمدينة السادات و 790 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة و447 قطعة بمدينة قنا الجديدة و 66 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا و1653 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة.