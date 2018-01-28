“مشتريات الأجانب” تدعم أداء “البورصة المصرية” بمنتصف تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 أداء سوق المال المصري اليوم الموافق الأحد الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018 وهو أول أيام الأسبوع حيث عززت مشتريات المستثمرين من الأجانب أداء البورصة المصرية اليوم، فيما اتجه المستثمرين المحليين وكذلك المستثمرين العرب في البورصة المصرية نحو البيع.

شهد مؤشر بورصة “إيجي إكس 30” المحدد ارتفاع نسبي لأكثر ثلاثين سهم في سوق المال المصري بنسبة واحد في المئة حيث سجل المؤشر 15331 نقطة، أما بالنسبة على مؤشر “إيجي إكس 70” فقد ارتفع أيضا ويضم المؤشر حوالي سبعين شركة متوسطة مقيدة في سوق المال المصري بنسبة واحد في المئة حيث سجل 855 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0,19% حيث سجل 2032 نقطة، أما مؤشر النيل فقد ارتفعت بنسبة تقدر بحوالي 0,19% ليسجل 533 نقطة.

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