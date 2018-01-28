بالفيديو “الزراعة” تعلن عن خطة الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “منى محرز” حيث أعلنت أن أسعار البروتينات في جمهورية مصر العربية قد شهدت انخفاض يعد كبير خلال الفترة السابقة، وأضافت أن الانخفاض في أسعار البروتين بلغ ثلاثين جنيه في الكيلو الواحد.

وأعلنت الدكتور “منى محرز” أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديها خطط طموحة في مجال الارتقاء بالثروة الحيوانية في الدولة المصرية من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي من البروتين على مدار السنوات القليلة القادمة.

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وجاء هذه التصريحات خلال لقاء تليفزيوني بين الدكتورة منى محرز على قناة أون لايف الفضائية في برنامج صباح أون حيث أعلنت أن وزارة الزراعية تتحدث منذ فترة عن ملف تحديث الثروة الحيوانية وخطتها التنفيذية من أجل النهوض بالثروة الحيوانية في الدولة المصرية والثروة الداجنة أيضا عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل استغلال القوى العاملة في مصر.

وأعلنت الدكتور منى محرز أن أسعار الثروة الحيوانية أو اللحوم الحمراء قد انخفضت بمبلغ لا يعد قليل قد يصل إلى ثلاثين جنيه مصري انخفاض في أسعار اللحوم، والدواجن أيضا قد انخفضت الأسعار، وأضافت أن هذا الانخفاض يعد مختلف حسب الأماكن وهذا يعد أمر طبيعي في جميع السلع.

أضافت الدكتورة منى محرز أن هناك ظلم كبير واقع على المنتج في الدولة المصرية وخصوصا للإنتاج الزراعي، وأشارت أن دائما يتم وضع خطط للوزارة من أجل زيادة المعروض ليؤدي إلى التنافسية مما يؤدي إلى انخفاض في الأسعار وهذه هي خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جميع الثروات الحيوانية والداجنة.

أوضحت الدكتورة منى محرز أن الوزارة قد وضعت للثروة الحيوانية أكثر من هدف، وأكثر من خطة حيث أن مصر تستورد من أفريقيا ليقوم بإقامة محاجر حدودية ومازال يوجد استمراريه في المحاجر الحدودية من أجل الحصول على جميع المواشي المستوردة ولا يسمح لهاه بالدخول إلى مصر إلا بعد ذبحها في إطار منع دخول الأمراض إلى الثروة الحيوانية في الدولة المصرية.

وأضافت الدكتورة منى محرز أن الوزارة تسعى إلى إقامة قاعدة بيانات لرفع إحداثيات للمزارع و ترقيم المواشي في الحظائر المنزلية حيث وصل عدد هذه الحظائر إلى اثنين مليون وثلاثمائة ألف حظيرة منزلية.

وأكدت الدكتورة منى محرز في حالة وضع قاعدة بيانات وترقيم للمواشي تكون الوزارة على علم بإنتاج الثروة الحيوانية في الدولة المصرية وبالتالي يتم تحديد احتياجات السوق المصري واللقاحات وإجراءات التحصين التي تحتاج إليها الثروة الحيوانية في مصر، ليتم وضع آليات هدفها حماية الثروة الحيوانية.

وأشارت الدكتورة منى محرز حينما تم جمع إحداثيات المزارع أنها لا تغطي إلا نسبة ثلاثين في المئة وبالتالي كان هناك فراغ في المزارع يصل إلى 70% ليتم وضع خطة من أجل استغلال هذه النسبة في المزارع، بالإضافة إلى عملية تحصين الثروة الحيوانية حيث أن الوزارة تهدف إلى الإنتاج إلى جانب تحصين والمحافظة على الثروة الحيوانية في الدولة المصرية.

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