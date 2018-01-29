“المركزي المصري” يطرح سندات خزانة بقيمة 2,25 مليار جنيه اليوم

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تابع موقع مصر 365 قيام البنك المركزي المصري بالنيابة عن “وزارة المالية المصرية” بطرح سندات خزانة اليوم الموافق يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري بقيمة مالية تصل على 2,25 مليار جنيه مصري من أجل العم لعلى تمويل عجز ميزانية الدولة إلى جانب تغطية النفقات اليومية للحكومة المصرية.

وأعلن “البنك المركزي المصري” عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت أن الطرح الأول لسندات الخزانة تبلغ حوالي 1,253 مليار جنيه مصري لأجل خمس سنوات، أما الطرح الثاني لأذون لسندات الخزانة سوف يبلغ حوالي مليار جنيه مصري لأجل عشر سنوات.

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والجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية تعتزم خلال الفترة القادمة أن تقوم على طرح سندات خزانة بالإضافة على أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 152,7 مليار جنيه مصري خلال شهر يناير الحالي لعام 2018.

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