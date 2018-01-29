“شعبة الذهب” تعلن تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم بقيمة جنيهان

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تابع موقع مصر 365 إعلان سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية “نادي نجيب” عن تراجع أسعار الذهب اليوم الموافق الاثنين التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018 بقيمة اثنين جنيه في الجرام الواحد من المعدن الأصفر.

وأعلن “نادي نجيب” أن سعر المعدن الأصفر سجل لعيار 21 مبلغ ستمائة وستين جنيه للجرام الواحد، وسجل عيار 24 مبلغ سبعمائة وأربعة وخمسين جنيه للجرام الواحد، وسجل عيار 18 مبلغ خمسمائة وخمسة وستين جنيه للجرام.

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وأضاف نادي نجيب أن سعر الجنية الذهب سجل حوالي خمسة آلاف ومائتين وأربعة وثمانين جنيه مصري، وسجل سعر أوقية المعدن الأصفر العالمي حوالي ألف وثلاثمائة وستة وأربعين دولار للأوقية الواحدة.

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