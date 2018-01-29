أفضل 5 بنوك تقدم فوائد شهادات إدخار دولارية

Advertisements

تتوفر في البنوك العاملة في مصر شهادات ادخار دولارية ذات مدد مختلفة بهدف جذب سيولة بالعملة الصعبة بسبب الإقبال الشديد على طلب التمويلات بتلك العملة.

لذا نرصد لك أفضل فوائد تقدمها 5 بنوك مصرية على الدولار، لتستطيع تحقيق أفضل عائد على استثمارك مدخراتك في حالة رغبتك في توظيف البنوك أموالك.

Advertisements

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: يوفر شهادات إدخار بالدولار الأمريكي ذات فوائد مختلفة على حسب حاجة كل عميل.

البنك التجاري الدولي: يتوفر في البنك شهادات ادخار تعطي فائدة شهرية أو ربع سنوية أو سنوية ذات مدد مختلفة.

البنك الأهلي المصري: يتوفر بالبنك شهادات ادخار تستطيع من خلالها الحصول على عائد عملتي اليورو والدولار.

بنك القاهرة: يقدم البنك شهادات ادخار عملتي اليورو والدولار الأمريكي ذات فائدة مميزة وثابتة.

البنك العربي الإفريقي الدولي.

اقرأ أيضا..البنك المركزي يوافق على إصدار شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني.