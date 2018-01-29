“الزراعة” تأمر بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة الإنتاج المحلي من الدواجن

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا” بتشكيل لجنة دائمة تكون برئاسة نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من أجل متابعة موقف إنتاج الدولة المصرية من الثروة الداجنة وكذلك حصر الكميات المستوردة من الدواجن المجمدة من أجل تحقيق استقرار في أسعار الثروة الداجنة داخل الأسواق المحلية المصرية.

وقد صدر القرار الوزاري برقم 128 لعام 2018، تضمن تشكل لجنة في عضويتها ممثل عن كل وزارة من الوزارة التالية “وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية” بالإضافة إلى ممثلين من “جهاز المخابرات العامة” بالإضافة على ممثل عن “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” وممثل أخرى من هيئة الرقابة الإدارية وممثل من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

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كما تضمنت اللجنة أيضا ممثلين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهم كالتالي “رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية، ومدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، ومدير المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، ومعاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الإنتاج الحيواني ليكون مقرر للجنة”.

وأمر الدكتور عبدالمنعم البنا بتكليف اللجنة بمتابعة أسواق الدواجن في جمهورية مصر العربية والعمل على استقرار أسعار الدواجن وتوفيرها في الأسواق المصرية بأسعار مناسبة، كما كلف أيضا الوزير اللجنة بالعمل على حصر كميات الدواجن المستوردة المجمدة، وأن يقوم استيراد الدواجن على حسب الحاجة الفعلية للأسواق المصرية للدواجن.

وأمر الدكتور عبدالمنعم البنا بعقد اجتماع دوري كل أسبوع للجنة بالإضافة على إعداد تقرير دوري شهري ليتم عرضه عليه، وتأتي خطوات الوزير في العمل على توفير الثروة الداجنة في الأسواق المصرية بأسعار مناسبة للجميع.

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