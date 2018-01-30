أسعار الذهب تتراجع اليوم في الأسواق المصرية

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خلال جولتنا في محلات الصاغة المصرية اليوم لمعرفة آخر تطورات سعر الذهب في مصر، لاحظنا بأن سعر الذهب في مصر تراجع بشكل ملحوظ وكبير وذلك بعد استمرار الانخفاض الشديد الذي شهده الذهب عالميا، حيث تبين بأن سعر الأوقية تراجع بقيمة 4 دولارات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسوف يقوم موقع مصر 365 بعرض اسعار الذهب اليوم، حيث جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 564 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 21 جاء بقيمة 658 جنيها، وجرام الذهب عيار 24 جاء بقيمة 752 جنيها، وسعر الجنية الذهب بسعر 5248 جنيها، ويذكر أن سعر الأوقية عالميا 1341 دولار امريكي، وبذلك تراجع سعر الذهب بقيمة 4 دولارات.

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واكد السيد إيهاب واصف عضو مجلس إدارة غرفة المعادن الثمينة، ان السبب الرئيسي في هبوط سعر الذهب في مصر خلال ال24 ساعة الأخيرة نتيجة التراجع في سعر الأوقية عالميا وكذلك زيادة الذهب المعروض في الاسواق، مؤكدا بأن اسعار الذهب مختلفة بنسب بسيطة من محافظة لاخري بقيمة تصل من نصف جنية الي جنيه.

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