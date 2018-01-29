“البنك الدولي” يمنح أفغانستان مساعدات اقتصادية بـ 100 مليون دولار غير مستردة

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تابع موقع مصر 365 توقيع حكومة دولة أفغانستان اليوم مذكرة تفاهم مع “البنك الدولي” من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية بقيمة مالية تصل إلى مائة مليون دولار أمريكي غير مستردة من أجل تطوير القطاع المالي في الدولة الأفغانية.

وقد أعلن “مكتب الرئاسة الأفغانية” في بيان رسمي صادر عنها اليوم تم بثه اليوم عبر “وكالة أنباء الأفغانية خامه برس” أن الدولة أفغانستان قد قامت بتوقيع مذكرة تفاهم بين إكليل حكيمي وزير المالية مع مسؤول البنك الدولي عن دولة أفغانستان “شوبهام تشاودهوري” وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش اجتماع “المجلس الاقتصادي” برئاسة اشرف غني أحمدزي الرئيس الأفغاني.

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وأشار بيان مكتب الرئاسة بأفغانستان أن المساعدات الاقتصادية التي حصلت عليها الدولة من البنك الدولي سوف يتم استخدامها للعمل على تعزيز القطاع المالي في الدولة إلى جانب دعم الأنشطة المالية الأخرى بأفغانستان، كما أن المساعدات الاقتصادية التي تم منحها إلى أفغانستان غير قابلة للاسترداد من أجل دعم وتنمية قطاع الإدارة المالية في عدد كبير من مؤسسات الحكومة.

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