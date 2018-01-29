“الكويت” تتوقع عجز موازنة الدولة لعام 2018/ 2019 بقيمة 5 مليار دينار

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تابع موقع مصر 365 إعلان الحكومة الكويتية اليوم الموافق يوم الأثنين عن ميزانية حكومة الكويت للسنة المالية التي من المقرر أن تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مارس لعام 2019، وتوقعت الجهات المسؤولة في دولة الكويت أن يبلغ إجمالي المصروفات الحكومية حوالي عشرين مليار دينار كويتي أي ما يعادل 66,7 مليار دولار أمريكي بإجمالي إيرادات خمسة عشر مليار دينار كويتي.

أعلن نايف الحجرف وزير المالية بدولة الكويت أن ميزانية الدولة قد تم اعتمادها على أساس سعر خمسين دولار أمريكي لبرميل النفط الواحد، وأضاف وزير المالية أن العجز في ميزانية دولة الكويت سوف يكون 5 مليارات دينار كويتي أي ما يعادل سبعة عشر مليار دولار أمريكي.

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وأشار وزير المالية الكويتي أن عجز ميزانية دولة الكويت والتي من المقرر أن يبلغ 5 مليارات دينار قبل أن يتم استقطاع نسبة احتياطي الأجيال التالية، وبعد أن يتم استقطاع احتياطي الأجيال التالية تكون نسبة عجز ميزانية دولة الكويت حوالي 6,5 مليار دينار كويتي، وأضاف أن عجز موازنة دولة الكويت سوف يتم تمويله من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة أو من خلال الاقتراض، وأشار أن قيمة دعم موازنة الدولة يبلغ حوالي 3,43 مليار دينار كويتي.

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