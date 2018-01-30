التموين: غرامات للأشخاص المخالفين لحذف الافراد الغير مستحقين بداية من فبراير

Advertisements

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، بأن وزارة التموين تسعي إلي حذف الأشخاص المقيدين بمنظومة الدعم للتموين، ولذلك تفكر الوزارة في تطبيق غرامات مالية علي الأشخاص المتخلفين عن حذف الافراد الغير مستحقين الموجودين على البطاقات التموينية المدعمة.

وذكرت الوزارة أن الافراد الغير مستحقين الذين يجب حذفها من البطاقات التموينية، هم الأسماء المكررة بالبطاقات التموينية نتيجة عدم تحديد الفصل الاجتماعي، وكذلك الأشخاص الذين هاجروا خارج البلاد لمدة تجاوزت الستة أشهر، بالإضافة إلي الأشخاص المتوفين، مشيرا الي ضرورة حذف تلك الافراد من البطاقات التموينية حتى لا يقوموا بدفع غرامات مالية لفروق السلع التموينية والمنتجات المختلفة.

Advertisements

وأكد مستشار وزير التموين، بأن الوزارة سوف تقوم بتطبيق الغرامة المالية وذلك بداية من نهاية شهر يناير الحالي وذلك نظرا لأنها قامت بإعطاء فرصة بحذف الأشخاص الغير مستحقين وموجودين علي البطاقات التموينية المدعمة حيث استمرت المهلة لمدة ثلاث اشهر، وقد طالب الوزير الكثير من الاشخاص المخالفين بضرورة حذف الافراد حتى يصل الدعم الي مستحقيه.

وخلال لقاء الدكتور عمرو مدكور علي أحد المواقع الصحفية الإلكترونية، أن الغرامات المالية التي حددتها الوزارة ما هي إلا استرداد قيمة الدعم الذي تم صرفه الي الافراد الغير مستحقين، إضافة إلي المصاريف الإدارية التي تم تحديدها من قبل مديرية التموين، وذكر أيضا الأشخاص المتوفين بأن في حالات الوفاة يتم استرداد قيمة الدعم بداية من اول شهر بعد الوفاة، والجدير بالذكر أن كل ما تقوم به الوزارة هي حرصها الدائم والتشديد الي وصول الدعم الي كافة مستحقيها، حتى يتم وصول الدعم الي جميع الفئات المتوسطة والأكثر احتياجا.

أوضح الدكتور عمرو مدكور بأن الوزارة تقوم بمعرفة المخالفين من خلال عمل بحث اجتماعي ويتم من خلاله حساب الدعم الذي تم صرفه الأفراد الغير مستحقين، وسوف تقوم الوزارة بتحديد طريقة سداد الغرامات المالية خلال الفترة المقبلة، وسوف يقوم بائع السلع التموينية المدعمة بأخبار الأشخاص المخالفين عقب صرف السلع التموينية المدعمة.

وأكد مستشار وزير التموين، بأن وزير التموين قد قرر علي وجود فترة سماح ليقوم بها الأشخاص المخالفين بتقسيط قيمة الغرامات المالية وذلك علي فترة زمنية تستمر لمدة عشرة أشهر وذلك لمن يتقدم بنفسه قبل إجراء الوزارة عملية البحث عن طريق البحث الاجتماعي.

والجدير بالذكر بأن وزير التموين والتجارة الداخلية، قام بالسماح للأشخاص المخالفين وأعطاهم فترة سماح ليقوموا بحذف الأفراد الغير مستحقين الموجودين علي البطاقات التموينية المدعمة منذ شهر نوفمبر الماضي وذلك يكون قد مر حوالي ثلاث اشهر فترة سماح ليقوم الأشخاص المخالفين بحذف الافراد الغير مستحقين، ومن المتوقع بأن الوزارة سوف تقوم بتطبيق نظام الغرامات المالية علي المخالفين بداية من شهر فبراير المقبل.

اقرا ايضا:

وزير التموين يصدر قرار رسمي بإعفاء أصحاب البطاقات التموينية من دفع غرامات فروق السلع