“المركزي” يعلن احتياطي النقد الأجنبي بمصر يكفي لتغطية واردات 8 أشهر قادمة

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تابع موقع مصر 365 إعلان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق “رامي أبو النجا” عن احتياطي النقد الأجنبي في جمهورية مصر العربية والذي يبلغ خلال الفترة الحالية حوالي 37,02 مليار دولار أمريكي منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي لعام 2017 ليغطي احتياجات الاستيراد بالأسواق المصرة لمدة تصل إلى ثمانية أشهر قادمة.

وأعلن “رامي أبو النجا” عن هذه التصريحات اليوم الموافق الثلاثاء خلال عرضه للمؤشرات الاقتصادية وكذلك المؤشرات المصرية في جمهورية مصر العربية خلال مشاركته في “مؤتمر للاستثمار” تم عقده من قبل “سي آي كابيتال” في محافظة القاهرة.

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وقد ارتفعت احتياطي النقد الأجنبي في جمهورية مصر العربية إلى 37,020 مليار دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر السابق من عام 2017 ليسجل أعلى مستوى له بعد أن حصل على دفعة تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي من خلال القرض الدولي الذي حصلت عليه مصر من “صندوق النقد الدولي” وتبلغ قيمة القرض الدولي حوالي أثنى عشر مليار دولار أمريكي.

ويعد احتياطي النقد الأجنبي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية هو أعلى مستوى لاحتياطي النقد في البلاد من العملة الأجنبية منذ بداية تسجيل بيانات احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية التسعينيات إلى الوقت الراهن.

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