هل تقوم البنوك الحكومية بسحب أموال الضرائب دون علم صاحبها؟.. مصر 365 يجيب

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ظهرت منذ أيام عدة منشورات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لأشخاص تدّعي سحب أموال من حسابهم في البنك الأهلي المصري دون علمهم، وحسب قولهم صرحّوا أن رد البنك بعد استفسارهم كان أن سبب سحب أموالهم هي ضريقة تصرّف عقاري 2.5% نتيجة بيع عقارات خاصة بيهم، وصرح صاحب التدوينة أن البنك المركزي قد عمم منشور لسحب أموال الضرائب من حساب المودعين تلقائيًا.

وفي نفس السياق بدأ مصر 365 بحثه فور انتشار الشائعات وتساؤل المتعاملين مع البنوك القومية لتأمين حساباتهم بهذه البنوك، ويعرض مصر 365 تقرير ملخص لآراء المتعاملين والمتخصصين.

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الموضوع ده حقيقى فعلا بس مش بيخصموا من الحساب إنما بيعملوا بلوك على الحساب بس واللى أعرفه انه بيبقى فى العقارات بس ويبقى عند التسجيل مش عند صحة التوقيع

لما بيحصل تسجيل عقارى بيحسبوا على البايع 2.5% ويبلغوا البنك المركزى اللى بيعمل تعميم باسمك والرقم القومى على البنوك بيتعمل بلوك على حساباتك كلها لحد ما تجيب مخالصة من الشهر العقارى وبعدين يفكروا البلوك تانى .

وقال آخر.

قانون ال٢.٥٪؜ ده مطبق من ٣ سنوات وتم تطبيقه بأثر رجعي بداية من ٢٠١٣ وحتي تاريخ إصدار القانون… لكن المعتاد انهم يبعتولك خطاب علي البيت ويطالبوك بالسداد لكن السحب من البنك دي جديدة.

وصرح أحد المتعاملين مع بنك الإسكندرية.

وقال آخر.

وفي سياق آخر، تواصل مصر 365 مع أحد رجال القانون المتخصصين في الشأن المالي، وصرّح بإحتمالية حدوث ذلك في حال تجاهل الشخص لتوفيق أوضاعه مع مصلحة الضرائب، حيث تقوم المصلحة بمخاطرة البنك بالأوراق بعد استيفاء الإجراءات القانونية ليقوم البنك بدوره بسحب الأموال المستحقة لمصلحة الضرائب.