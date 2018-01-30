“مديرة النقد الدولي” بمؤتمر مراكش تعلن على الشرق الأوسط توسعة قواعد الضرائب

Advertisements

تابع موقع مصر 365 فعاليات مؤتمر “الازدهار للجميع تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي” حيث بدأت فعاليات المؤتمر مساء الأمس الموافق يوم الاثنين في العاصمة المغربية مراكش، ودعا المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي “عبداللطيف يوسف الحمد” جميع الاقتصاديين والخبراء وكذلك صناع القرار والعاملين في القطاع الخاص وشباب العالم العربي وكذلك الأكاديميين وجميع منظمات المجتمع المدني من أجل التوصل إلى وضع حلول لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية في العالم العربي.

وأشار “عبداللطيف يوسف الحمد” أن مؤتمر مراكش يعد فرصة جيدة من أجل العمل على تبادل الأفكار والخبراء من أجل التوصل إلى الوصول إلى كيفية العمل على توصيل ملايين من فرص العمل منن أجل استغلال ما تملكه المنطقة العربية من إمكانيات اقتصادية من أجل العمل على تحفيز النمو الشامل في المنطقة.

Advertisements

وأعلنت “كريستين لاجارد” مديرة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر مراكش إن دول الشرق الأوسط لابد لها من انتهاج سياسات اقتصادية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في العالم العربي والعمل على بناء قواعد للضرائب أوسع من أجل العمل على تمويل “مشروعات البنية التحتية” إلى جانب مشروعات الإنفاق الاجتماعي.

كما أعلنت كريستين لاجارد قائلة “من الأولويات الأساسية في العالم العربي العمل على بناء قواعد ضريبية تعد أوسع نطاقاً وأكثر إنصافاُ يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية”.

وأشار كريستين لارجاد قائلة “سيسمح هذا بمزيد من أجل الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي إلى جانب الصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية والتي تبلغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العالم العربي التي يقابلها نسبة تصل إلى 19% في الاقتصاديات الناشئة بالدول الأوروبية”، وأضافت “من الممكن العمل على إعادة تشكيل السياسة المالية من أجل دعم النمو الشامل في العالم العربي ويجب فعل ذلك”.

أقرا المزيد “مسؤول بالنقد الدولي” توقع أن تكون معدلات النمو الاقتصادي بمصر جيدة لعام 2018