وزارة الاسكان تعلن عن موعد طرح المرحلة الأولى من أراض العلمين الجديدة

Advertisements

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان موعد طرح أراض استثمارية في المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة للشركات العقارية لإنشاء أنشطة عمرانية وخدمية وتجارية متكاملة.

وصرح مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية المهندس علاء عبد العزيز أن الهيئة تعد مخططات القطع الاستثمارية بالمرحلة الأولى بهدف تحديد الأنشطة التفصيلية والمساحات النهائية للطرح موضحا أنه من المنتظر أن يفتح باب الحجز في نهاية شهر مارس المقبل.

Advertisements

وأضاف عبدالعزيز أنه سوف يكون آليات مختلفة عند طرح الأراضي مثل الشراكة أو البيع موضحا سبب عدم طرح وزارة الإسكان للأراضي في الفترة الماضية وهو تنفيذ سياسة الوزارة المعتمدة على عدم طرح أي أراض جديدة إلا في حالة أن تكون مكتملة المرافق.

وأوضح عبد العزيز أن الهيئة تسعى إلى منح تيسيرات للمطورين في المرحلة الأولى من ضمنها تخفيض مقدم الحجز ومنح مهلة زمنية كافية لتطوير المشروعات مضيفا أن الهيئة لم تحدد حتى الآن سعر المتر في الأراضي بالمرحلة الأولى التي سوف تطرح للمطورين.

وتسعى الهيئة إلى جذب مشروعات استثمارية بقيمة 10 مليارات جنيه لتحقيق التنمية بالمرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة التي تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع، كما تخطط لطرح مشروعات ذات مساحات كبيرة للمستثمرين سواء العرب أو المصريين بهدف تنميتها عن طريق آلية بيع الأراضي أو الشراكة مع القطاع الخاص.

والجدير بالإشارة أن مساحة مدينة العلمين الجديدة تبلغ 48 ألف فدان حيث تتضمن المرحلة الأولى من قطاعين بمساحة 8 آلاف فدان وهما القطاع الساحلى الذي يشمل على القطاع الأثري وقطاع المركز السياحي العالمي والقطاع الحضري، ويقدر عدد السكان بالمرحلة الأولى 400 ألف نسمة.

اقرأ أيضا..الإسكان تكشف عن آخر موعد إعادة استعلام حاجزي الإسكان الاجتماعي المرفوضين