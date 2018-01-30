“عضو سي آي كابيتال” يعلن نتائج الإصلاحات الاقتصادية ظهرت بعد عام بالعالم العربي

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بشركة سي آي كابيتال “كريم خضر” حول نتائج حزمة الإجراءات الإصلاحية الجادة التي تم اتخذها من قبل حكومات الدول العربية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة ذات العائد الإيجابي على اقتصاديات الدول العربية والتي ظهرت نتائجها بعد عام واحد فقط من تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.

وأكد كريم خضر خلال كلمته في على هامش المؤتمر الذي تم عقده اليوم من قبل شركة سي آي كابيتال بحضور وكيل محافظ البنك المركزي المصري “رامي أبو النجا” حيث أعلن أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري كان له العديد من التأثيرات الواضحة والجلية التي أدت إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي على الناتج المحلي في الدولة المصرية إلى جانب ارتفاع حصيلة الدولة من احتياطي النقد الأجنبي.

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أوضح كريم خضر أن سوق الأوراق الحكومية المصرية قد جذب المزيد من التدفقات المالية بقيمة تصل إلى تسعة عشر مليار دولار أمريكي، وقد تراجع عجز الموازنة العامة إلى جانب القضاء على السوق الموازية في الدولة المصرية مع ارتفاع احتياط النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري حيث سجل احتياطي النقد العالمي في السوق المصري حوالي سبعة وثلاثين مليار دولار أمريكي، وإزالة جميع القيود عن حركة رأس المال.

وشدد كريم خضر على تحقيق الاقتصاد المصري نمو يصل إلى 4,2% خلال السنة المالية السابقة 2017/ 2016 بنسبة 3,5% إذا ما تم مقارنتها من قبل “صندوق النقد الدولي” خلال العام السابق 2017.

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