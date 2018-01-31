وزير المالية: مصر تقفز 25 نقطة بمؤشر الشفافية و الموازنة للمرة الأولى من 6 سنوات

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أكد “عمرو الجارحي” والذي يشغل منصب وزير المالية، أن ما أنجزته مصر بالتحسن في مؤشر شفافية الموازنة الدولية‘ كبلت جهوده على مدار 3 سنوات لتحسين إطار الشفافية، حيث تعدي ترتيب مصر في مؤشر الشفافية ليصل إلى 25 نقطة في التقرير الخاص بعام 2017، والذي قد صدر اليوم ليصل إلى 41 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من المتوسط العالمي والذي يبلغ 43 نقطة، وهذا يعد التحسن الأول في ترتيب أداء مصر منذ حوالي 6 سنوات.

كما أضاف وزير المالية على أن مصر حصلت على المرتبة ال65 من بين 115 دولة ، قد تضمنها التقرير الذي يصدر عن شراكة الموازنة الدولية”IBP” كل عامين، حيث جاءت مصر في المرتبة 89 في تقرير عام 2015.

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كما أكد الوزير أن شراكة الموازنة الدولية تقوم بالتنسيق مع المجتمع المدني، وذلك بقياس مستوى الشفافية للموازنة فى شتى دول العالم وذلك من خلال مسح الموازنة المفتوحة، والذي من أهم أساسياته تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المختصة بها، كما تقوم المؤسسة أيضاً بقياس درجة توافر فرص المشاركات المجتمعية في إعداد الموازنة.

ومن جانب آخر أكد “أحمد كجوك” والذي يشغل منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة حريصة على استمرار الحوار المجتمعي، ومشاركة المواطن البسيط فى صنع القرارات وأن موازنة الدولة حق من حقوق المواطن حتي يلبي احتياجاته ويوفر المستقبل أفضل لأولاده.

كما أكدت سارة عيد والتي تشغل منصب نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية إن تحقيق الشفافية ليس الهدف الأول ولكن المهم تأثير هذه المبادرة على حياة المواطن اليومية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة له من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام، والأخذ برأيه في جميع المتعلقة بالقرارات المصيرية التي تخص السياسة العامة.

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كما أشارت إلى أن مصر نجحت في الآونة الأخيرة فى تطوير مستوى الشفافية وذلك من خلال الجهود المبذولة ومن أهم هذه الجهود هو نشر تقارير دورية مثل البيان المالي التمهيدي ، وموازنة المواطن، وهذا بجانب تقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف سنوي بعد ما توقف على مدار عامين كاملين.

وأشارت أن الوزارة مستمرة في نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، فضلا عن تقارير دورية طوال العام وهذا يشمل أيضاً التقرير المالي الشهري والذي من شأنه يقيس التنفيذ الفعلي للموازنة وذلك من بعد اعتمادها من قبل مجلس النواب وقد نظمت وزارة المالية مؤتمرات ل موازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي وهذا يتم بالتنسيق مع وزارات أخرى و تتقدمها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.

وفى الأيام الأخيرة تم إطلاق موقع إلكتروني يخص موازنة المواطن، لكي يتيح للمواطنين الاطلاع على التقارير والبيانات، وهذا بجانب نشر رسم بياني يتم نشره على الصفحة الخاصة بوزارة المالية.

كما أنه يتم عمل استطلاع رأي حتى يتيح للوزارة معرفة ردود أفعال المواطنين، على موازنة المواطن، وأن تقارير الموازنة تستخدم على أفق واسعة من قبل صندوق النقد الدولي، وهذا بجانب وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر للاستثمار الآمن، وهذا دليل قاطع على أن وزارة المالية حريصة على اتاحة كافة المعلومات عن كل ما يتعلق بالسياسة المالية والضريبية بشكل مبسط وهذا ما يحفز من معدلات الاستثمار في مصر.