كل ما تريد معرفته عن الملاءة المالية للتأمين

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قام الاتحاد المصري للتأمين بإصدار جميع المعلومات الكاملة حول الملاءة المالية لشركات التأمين وعن مدى أهميتها، وقام الاتحاد بنشر كافة المعلومات حيث ذكر بان من اهم اولويات اهتمامات الهيئات الحكومية والمنظمات الخاصة المشرفة علي القطاع هي دراسة أهمية الملاءة المالية لشركات التأمين.

ويذكر الاتحاد المصري للتأمين بأن دراسة الملاءة المالية مفيدة للمنظمات في الوقت الحالي نتيجة التوتر الأزمات المالية والعالمية والمحلية وذلك بحسب الاطلاعات التي سجلتها النشرة المعلوماتية للاتحاد.

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ويعتبر مصطلح الملاءة المالية، هي عدم القدرة علي الوفاء وسداد الالتزامات الي الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين، بذلك تضمن بشكل مستمر لمواردها الخاصة وذلك لتقوم لدفع الالتزامات الناشئة عن إجراءات عمليات التأمين أو الاعادة، ومن هنا تلتزم كافة الشركات بامتلاك موجودات كافية مستحقة الوفاء بكافة الالتزامات والعقود المطلوبة، ومن أساسها القدرة علي سداد جميع الالتزامات عند الاستحقاق.

وذكر الاتحاد المصري للتأمين بأن أي شركة تأمين لديها ملاءة مالية عندما تكون قادرة علي كافة الالتزامات والوفاء بالعقود كلها في اي وقت لذلك حددت الجمعية الدولية للتأمين تلك المصطلح علي كافة شركات التأمين التي تمتلك ملاءة مالية.

ويعتبر مفهوم الملاءة لشركات التأمين هو توفير جميع القدرة المالية بصفة مستمرة ودائمة وذلك لتقوم بتسديد جميع الكوارث التي قد تلحق بالشركة، اي بمفهوم آخر أن هذا الشركة قد تكون قادرة علي مواجهة كافة التزاماتها الموجودة علي عاتقها من خلال حملة وثائق التأمين وسدادها في مواعيدها المحددة.

وتعتبر أهمية الملاءة المالية طبقا لما نشر من قبل الاتحاد المصري للتأمين أنها تتمثل في كيفية المحافظة والحماية لجميع مصالح حملة وثائق التامين، وذلك من خلال الوفاء بمستحقاتهم في الوقت المحدد، كما أن من أهميات الملاءة المالية هي تضمن نجاح وبقاء واستمرارية نشاط شركات التأمين لما له من اهميات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

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والجدير بالذكر بأن مكونات هامش الملاءة المالية تختلف من شركة الي أخرى وذلك على حب التنظيمات المختلفة للدول، الا أنه بشكل عام يحدد من خلال رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطي.

ووفقا لأهمية هامش الملاءة المالية تعتمد الجهات الرقابية علي قطاعات التأمين لفرص حد ادني من هامش الملاءة تلتزم بها كافة الشركات لكي يتماشى مع حجم اكتتابها وحجم المخاطر التي تواجه الشركة.

ويذكر بأن ملاءة شركات التأمين تستند على القواعد الخاصة لتقييم وإعداد التخصصات التي تختص بطبيعة عمليات التأمين وكافة القواعد والخصائص الفنية التي تميز شركات التأمين، لذلك هذا النوع من هامش الملاءة المالية يقتصر عادة علي الشركات التي تمارس عمليات التأمين دون الكثير من شركات التأمين الأخرى التي تعتمد علي نوع آخر من التأمين وهو التأمين التكافلي.

ويعد الملاءة المالية من اهم الخطوات والسياسات التي تتبعها وتعتمد عليها شركات التأمين التكافلي، لما لها من اهميات في مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الشركات.

ومن المعروف أن مخاطر شركات التأمين المختلفة تتمثل في العديد من مخاطر ائتمانية ناشئة بسبب عدم قدرة الشركات التأمينية علي سداد قيمة التعويضات للشخص المؤمن عليه بشكل كلي أو جزئي، أو عدم قدرة شركات التأمين علي سداد قيمة التعويضات الخاصة بالشخص المؤمن عليه في الوقت المطلوب.

وتختلف مخاطر السوق عن مخاطر التشغيل، حيث يندرج ضمن مخاطر السوق حول الخسائر التي تتعلق بمخاطر إيرادات وذلك نتيجة الي التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة وكذلك التقلبات والتغيرات في أسعار الصرف واسعار الأوراق المالية وأسعار السلع بالأسواق.

ويذكر بان المخاطر السوقية له علاقة قوية بالنشاط الاستثماري لجميع شركات التأمين وليس له أي نشاط حول ما يدور حول النشاط الاكتتاب الذي يؤثر في نهاية الأمر على دخل الشركة فقط.

وتتمثل مخاطر التشغيل في الخسائر الناتجة حول المخاطر التي من أسبابها هي عدم كفاءة الافراد والأشخاص العاملين بالشركة، أو مخاطر ناتجة عن العمليات الداخلية أو النظم أو المخاطر الناشئة نتيجة لإحداث خارجية ليس له علاقة بالشركة، ولابد علي صاحب الشركة أن يقوم بتحقيق التوازن الكامل بين كل من المتطلبات الأساسية لنمو الشركات والتفاعل مع السوق بصورة واضحة وعلى الجانب الاخر حماية كافة حقوق العملاء والتأكد من المخصصات المالية لجميع شركات التأمين وكفاءة الملاءة المالية.

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