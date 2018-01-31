“حقل ظهر للغاز الطبيعي” أكبر حقول الغاز بالمتوسط يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر

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تابع موقع مصر 365 افتتاح رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي اليوم الموافق يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري لعام 2018 الاحتفال ببدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي، والذي يعد من حقول الغاز الطبيعي العملاقة في البحر الأبيض المتوسط.

تقوم الشركة الإيطالية “إيني” بإدارة حقل ظهر للغاز الطبيعي منذ أن تم اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي خلال شهر أغسطس لعام 2015، من المتوقع أن تتحول جمهورية مصر العربية بفضل حقل ظهر للغاز الطبيعي إلى مركز إقليمي لصناعات الغاز الطبيعي، وقد بلغت استثمارات حقل ظهر للغاز الطبيعي حتى الوقت الراهن إلى خمسة مليارات دولار أمريكي، وبلغت إجمالي الاستثمارات المتوقعة بقيمة 12 مليار دولار أمريكي بحسب ما أعلنه طارق الملا وزير البترول المصري.

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وتقدر احتياطات حقل ظهر البالغ مساحته حوالي مائة كليومتر مربع أي ما يعادل ثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أي ما يعادل 5,5 مليار برميل زيت مكافئ، وقد بدأ الإنتاج التجريبي لحقل ظهر للغاز الطبيعي مع نهاية شهر ديسمبر السابق من عام 2017 بطاقة بلغت حوالي ثلاثمائة وخمسين مليون قدم مكعب يومياً، وقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية الحالية لحقل ظهر للغاز الطبيعي بقيمة أربعمائة مليون قدم مكعب يومياً.

وتسعى جمهورية مصر العربية للعمل على تسريع إنتاج حقول الغاز التي تم اكتشافها خلال الفترة الأخيرة والهادف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي خلال عام 2018.

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سوف يصل إلى مليار قدم مكعب خلال منتصف العام الجاري 2018، وبها سوف تنتهي المرحلة الأولى من انتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي، وأضاف أن ذروة إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي سوف تتحقق مع نهاية عام 2019 القادم بما يبلغ 2,7 مليار قدم يومياً، أي ما يعادل نصف إنتاج جمهورية مصر العربية من الغاز المسال.

وأوضح طارق الملا أن الدولة المصرية تستهدف استكمال جميع مراحل إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي، وسوف يتم وقف استيراد الدولة المصرية من الغاز المسار خلال شهر يونيو القادم من عام 2018 مما يعني توفير ما يقارب من 2,4 مليار دولار سنوياً.

وشدد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح لحقل ظهر للغز الطبيعي على أهمة المشروعات الاقتصادية المصرية، وأشار ان احتياطي النقد الأجنبي المتوفرة في البنك المركزي المصري كانت قد تراجعت بسبب استيراد المنتجات البترولية وأعلن قائلاً “نحن نشتري مشتقات بترولية بنحو 1200 مليون دولار في الشهر”.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن قيام الدولة المصرية بترسيم الحدود مع “قبرص” هو ما ساهم في اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، وتمتلك الشركة البريطانية “بي بي للغاز” حصة عشرة في المئة من مشروع حقل ظهر، على جانب امتلاك الشركة الروسية “روسنفت” حصة 30%، ويبلغ إنتاج الدولة المصرية من الغاز الطبيعي الحالي أكثر من خمسة مليارات قدم مكعب يومياً بحسب البيانات الرسمية.

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