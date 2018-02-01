“مدبولي” تسليم الدفعة الثانية من مشروع دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر اليوم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” عن قيام “جهاز مدينة حدائق أكتوبر” بداية من اليوم الموافق الخميس الأول من شهر فبراير الجاري لعام 2018 من تسليم “الدفعة الثانية” من الشقق السكنية في المرحلة الأولى من مشروع إسكان “دار مصر” لفئة الإسكان المتوسط للفائزين بالوحدات السكنية.

وأعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد تسلمها الشقق السكنية من “الهيئة الهندسية” التي تقوم على تنفيذ المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر” قام بإخطار “بنك التعمير والإسكان” بأرقام الوحدات السكنية، ليتم إخطار حاجزين الوحدة السكنية للتوجه إلى البنك للعمل على إنهاء جميع إجراءات استلام الوحدة السكنية وسداد باقي المستحقات المالية ثم التوجه إلى جهاز مدينة حدائق أكتوبر من أجل تسليم الوحدة السكنية.

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