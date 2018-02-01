“شركة تبريد الإماراتية” تسعى للاستحواذ على أصول في السوق المصري

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تابع موقع مصر 365 إعلان وكالة “بلومبرج” حول سعى “الشركة الوطنية الإماراتية للتبريد المركزي” تبريد من الاستحواذ على أصول في العديد من أسواق المنطقة العربية وخصوصاً السوق المصري والسوق السعودي في إطار تخطيط الشركة لتوسع استثماراتها في بداية العام الجاري 2018.

وأعلنت وكالة بلومبرج عن جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإماراتية للتبريد المركزي قوله “نتطلع إلى الاستحواذات، ونتطلع إلى السعودية كسوق محتملة، كما نتطلع إلى أسواق الهند وشمال إفريقيا”، وأشار أن الشركة تعتزم استغلال تمويل مشروعاتها في تمويل عمليات الاستحواذ من أجل الاعتماد على مواردها المالية بنسبة تتراوح ما بين عشرين في المئة إلى خمسة وعشرين في المئة لنفس الغرض.

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وأعلنت وكالة بلومبرج نقلاً عن جاسم حسين “أن الشركة الوطنية الإماراتية للتبريد المركزي تمتلك أموال سائلة إلى جانب خطط ائتمان تقدر بحوالي مائتين وتسعة وتسعين مليون دولار أمريكي، في حين تسعى للاستحواذ على أصول تقدر قيمتها بمليار دولار أمريكي.

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